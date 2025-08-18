Tras su victoria por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador en Matute, Alianza Lima quedó a un paso de disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque debe ser lo suficientemente inteligente para manejar su ventaja y cerrar la llave con éxito en la altura de Quito, este miércoles 20 de agosto.

Si los íntimos consiguen la clasificación, su rival será el vencedor de la llave entre Universidad de Chile e Independiente de Argentina. La ida quedó 1-0 en favor de los 'Azules' en Santiago y todo se decidirá en el estadio Campeones de América, recinto ubicado en Avellaneda.

En caso la U de Chile avance de ronda en la 'Suda', no podrá ser local en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. ¿La razón? De acuerdo a RedGol, el primer escenario del país 'mapocho' será cedido para el Mundial Sub 20, que se disputará entre el 27 de setiembre y 19 de octubre.

Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025.

Los partidos de cuartos de final se disputarán entre el 16 y 23 de setiembre y el mencionado recinto ya estaría para entonces a disposición de la FIFA con miras a la justa mundialista. ¿Dónde se mudaría el 'Romántico Viajero'?

U de Chile podría jugar la Copa Sudamericana en Concepción

Siempre según RedGol, la principal opción que maneja Universidad de Chile para su eventual partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana es el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, recinto ubicado en la ciudad de Concepción, a unas cinco horas en auto de Santiago.

Estadio de Concepción, donde podría ser local la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Recordemos que en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, la U de Chile recibió a Alianza Lima en el Monumental de Colo Colo, así que no sería la primera vez que el 'Chuncho' no pueda ser local a nivel internacional en el Estadio Nacional.