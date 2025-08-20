Quinteros dio inédita opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Va a gastar..."

Pedro Aquino se convirtió en la gran novedad del cierre del mercado de pases de la Liga 1 2025. El volante peruano oficializó su fichaje por Alianza Lima y disputará todo el Torneo Clausura con la misión de pelear por el título junto a los blanquiazules. En medio de la expectativa, Henry Quinteros sorprendió al brindar una contundente opinión sobre esta incorporación.

Henry Quinteros opinó sobre el fichaje de Pedro Aquino

Durante la última edición del programa 'Desmarcados', el popular ‘Pato’ Quinteros se pronunció sobre la llegada de Pedro Aquino como reemplazo de Erick Noriega, quien fue transferido al Gremio de Brasil. En ese contexto, el exfutbolista sostuvo que no considera a ‘La Roca’ como el mejor fichaje del club.

Henry Quinteros señaló que, en su opinión, Alianza Lima no necesitaba contratar a Aquino. Además, advirtió que la operación representa un gasto considerable para la institución. No obstante, reconoció que, pese a ello, se trata de un jugador de gran calidad.

Video: Denganche

"No sé qué tanto Alianza pueda necesitar a Aquino, creo yo. Es una venta importante para Alianza (por Erick Noriega), pero también llegando Aquino va a gastar también importante. Es un jugadorazo, eso sí, pero no sé que tan importante pueda ser para estos tres meses que restan", enfatizó.

¿Hasta cuándo firmó contrato Pedro Aquino con Alianza Lima?

De acuerdo con lo informado por el Club Santos Laguna de México, dueño del pase del jugador, el fichaje de Pedro Aquino al elenco de La Victoria es una cesión por un periodo de un año. De esta manera, el volante de la selección peruana permanecerá en la institución hasta mediados del 2026.

Trayectoria de Pedro Aquino