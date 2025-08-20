0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por Copa Sudamericana
EN VIVO
Cienciano vs Bolívar HOY por la Copa Sudamericana

Quinteros dio inédita opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Va a gastar..."

El referente de Alianza Lima, Henry Quinteros, se pronunció sobre el fichaje de Pedro Aquino para el Torneo Clausura y dejó una inesperada opinión sobre el jugador. ¿Qué dijo?

Angel Curo
Henry Quinteros dio inédita opinión sobre fichaje de Pedro Aquino
Henry Quinteros dio inédita opinión sobre fichaje de Pedro Aquino | Composición: Líbero
COMPARTIR

Pedro Aquino se convirtió en la gran novedad del cierre del mercado de pases de la Liga 1 2025. El volante peruano oficializó su fichaje por Alianza Lima y disputará todo el Torneo Clausura con la misión de pelear por el título junto a los blanquiazules. En medio de la expectativa, Henry Quinteros sorprendió al brindar una contundente opinión sobre esta incorporación.

Kevin Quevedo recibió calificativos de un referente de U Católica de Ecuador.

PUEDES VER: Referente de U Católica de Ecuador da fuerte calificativo a Kevin Quevedo previo a partido: "Es un..."

Henry Quinteros opinó sobre el fichaje de Pedro Aquino

Durante la última edición del programa 'Desmarcados', el popular ‘Pato’ Quinteros se pronunció sobre la llegada de Pedro Aquino como reemplazo de Erick Noriega, quien fue transferido al Gremio de Brasil. En ese contexto, el exfutbolista sostuvo que no considera a ‘La Roca’ como el mejor fichaje del club.

Henry Quinteros señaló que, en su opinión, Alianza Lima no necesitaba contratar a Aquino. Además, advirtió que la operación representa un gasto considerable para la institución. No obstante, reconoció que, pese a ello, se trata de un jugador de gran calidad.

Video: Denganche

"No sé qué tanto Alianza pueda necesitar a Aquino, creo yo. Es una venta importante para Alianza (por Erick Noriega), pero también llegando Aquino va a gastar también importante. Es un jugadorazo, eso sí, pero no sé que tan importante pueda ser para estos tres meses que restan", enfatizó.

¿Hasta cuándo firmó contrato Pedro Aquino con Alianza Lima?

De acuerdo con lo informado por el Club Santos Laguna de México, dueño del pase del jugador, el fichaje de Pedro Aquino al elenco de La Victoria es una cesión por un periodo de un año. De esta manera, el volante de la selección peruana permanecerá en la institución hasta mediados del 2026.

Trayectoria de Pedro Aquino

  • Sporting Cristal
  • Monterrey
  • Lobos BUAP
  • León
  • CF América
  • Santos Laguna
  • Alianza Lima

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ESPN no transmitirá el partido de Alianza vs U. Católica por Sudamericana: conoce el canal oficial

  2. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

  3. Prensa boliviana da fuerte revelación sobre Cienciano y confiesa incentivo económico: "40 mil dólares"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano