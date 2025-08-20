ADT anuncia drástica medida contra jugador y cuerpo técnico tras salida nocturna: "Estos hechos..."

La Liga 1 atraviesa una semana de polémica. Primero se definió la expulsión de Deportivo Binacional del torneo y ahora el Club ADT de Tarma sorprendió con un fuerte comunicado luego de que un jugador e integrantes del comando técnico fueran captados en una discoteca en pleno desarrollo del Torneo Clausura 2025. El club anuncia posibles medidas contundentes contra los involucrados.

En horas de la mañana de este 20 de agosto, la directiva de ADT sorprendió a los hinchas al informar que iniciará las investigaciones luego de la difusión de un polémico video, donde se ve a un jugador y a miembros del cuerpo técnico del primer equipo en una discoteca.

"La Asociación Deportiva Tarma informa a la opinión pública que en horas de la noche de ayer, durante una intervención en una discoteca de La Merced - Chanchamayo, fueron vistos un jugador del plantel y dos colaboradores de nuestra institución", mencionaron en la primera parte de su comunicado.

Asimismo, el elenco tarmeño aseguró que el plantel asistió a los entrenamientos de este 19 de agosto y se programó una sesión para la tarde de este miércoles. Además, lamentaron estos hechos que generan incomodidad en el plantel. Cabe destacar que, por el momento, se desconoce la identidad de los implicados en estos lamentables sucesos.

Comunicado de ADT.

"Cabe señalar que ayer el equipo cumplió con su entrenamiento por la tarde y hoy está programada otra sesión en horas de la tarde. Este hecho, sin embargo, genera incomodidad por la falta de compromiso que supone hacia el club", añadieron.

ADT anuncia medidas contundentes contra los implicados

No obstante, lo más llamativo del pronunciamiento fue que el cuadro de ADT de Tarma aseguró que tras las investigaciones pertinentes, se evaluará aplicar severas sanciones contra los implicados que podrían llegar incluso al despido de la institución.

"Ante esta situación el club llevará a cabo una investigación detallada para esclarecer lo sucedido, aplicar las sanciones correspondientes a nuestro reglamento interno y de ser necesario, despido del club. Estas acciones no pasarán por alto por respeto al club y aficionados", concluyeron.