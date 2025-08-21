Liga 1 notificó terrible noticia a Sporting Cristal a poco de jugar ante UTC: "Deberá..."

Una de las noticias que ha afectado a Sporting Cristal es con respecto a la expulsión de Deportivo Binacional de la Liga 1. Su triunfo en Juliaca quedó sin efecto y ahora se le restará tres puntos por declararse inválido este duelo ante el "Poderoso del Sur". Sin embargo, ahora llegó una notificación inesperada para los celestes que podría complicarlos de cara al siguiente partido ante UTC.

Irven Ávila suspendido para el Sporting Cristal vs UTC

Como se recuerda, Irven Ávila fue expulsado en el duelo ante Melgar que se jugó en el Estadio Alberto Gallardo. De esta manera, cumplió su fecha de suspensión ante Deportivo Binacional en Juliaca, pero debido a la anulación del encuentro, su castigo será válida con el choque ante UTC en la capital limeña.

En una entrevista con Ovación, Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, reveló que el partido entre Sporting Cristal vs Binacional no existió, por lo que la fecha de suspensión de Irven Ávila correrá desde el duelo ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo. Un golpe duro para el comando técnico de Paulo Autuori, que deberá modificar su sistema para el fin de semana.

"Los partidos que jugó Binacional en el Clausura no existen, no se jugaron. El gol que encajó Sporting Cristal no existe y la fecha de suspensión que cumplió supuestamente Irven Ávila tampoco porque el partido no existe y deberá cumplirla en el siguiente partido", declaró Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional.

Irven Ávila no podrá jugar el partido de Sporting Cristal vs UTC.

Sporting Cristal perdió tres puntos tras descenso de Binacional: así quedó la tabla de posiciones

Deportivo Binacional quedó inhabilitado para jugar la Liga 1 2025 y se confirmó su descenso inmediato. De hecho, se evalúa su expulsión del sistema del fútbol peruano, por lo que podría haber radicales medidas contra la escuadra de Juliaca. En el caso de Sporting Cristal, perdió los tres puntos obtenidos en provincia y descendió de puestos en la tabla del Torneo Clausura.