0

Sporting Cristal ganó 2-0 y sumó tres puntos claves en el Clausura: Así va la tabla de posiciones

Sporting Cristal ganó 2-0 y sus hinchas se emocionan con el título. Los celestes suman tres puntos claves en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Jesús Yupanqui
Sporting Cristal ganó y sumó tres puntos claves en el torneo clausura
Sporting Cristal ganó y sumó tres puntos claves en el torneo clausura | Líbero
COMPARTIR

La disputa por el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina está al rojo vivo. Sporting Cristal ganó 2-0 a UNSAAC en la Ciudad Deportiva La Florida y sus hinchas se emocionan con lograr el título nacional.

Universitario anunció el préstamo de su figura a club rival en pleno torneo local

PUEDES VER: Universitario impacta tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"

A los 20 minutos del compromiso, Milena Tomayconsa abrió el marcador para el cuadro celeste. Ana Iraha convirtió el 2-0 para Sporting Cristal. Con este resultado finalizó el primer tiempo, donde los locales demostraron toda su jerarquía.

El 3-0 llegó a los 39 minutos de la segunda mitad. Nuevamente, Milena Tomayconsa definió de gran manera para sentenciar el partido y dar los tres puntos a Sporting Cristal.

Sporting Cristal derrotó 3-0 en un gran partido

A la espera de los resultados de Universitario y Alianza Lima, Sporting Cristal escaló al primer puesto de la tabla de posiciones. Las 'Celestes' quieren llevarse el título para disputar la final nacional contra las blanquiazules.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

EquiposPJDGPuntos
1. Sporting Cristal4+610
2. Universitario3+149
3. Alianza Lima3+129
4. Melgar3+27
5. Club UNSAAC406
6. César Vallejo4+15
7. Flamengo FBC Tambo3+34
8. Mannucci304
9. Defensores del Ilucán4-51
10. FC Killas3-51
11. Biavo FC3-120
12. Real Áncash3-160

Universitario se medirá contra Flamengo el 23 de agosto a las 12:30 horas. Mientras, Alianza Lima visitará a Melgar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

  2. DT de Palmeiras, Abel Ferreira, calificó públicamente a Universitario: "Había advertido"

  3. Universitario impacta tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano