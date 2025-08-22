- Hoy:
Sporting Cristal ganó 2-0 y sumó tres puntos claves en el Clausura: Así va la tabla de posiciones
Sporting Cristal ganó 2-0 y sus hinchas se emocionan con el título. Los celestes suman tres puntos claves en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
La disputa por el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina está al rojo vivo. Sporting Cristal ganó 2-0 a UNSAAC en la Ciudad Deportiva La Florida y sus hinchas se emocionan con lograr el título nacional.
PUEDES VER: Universitario impacta tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"
A los 20 minutos del compromiso, Milena Tomayconsa abrió el marcador para el cuadro celeste. Ana Iraha convirtió el 2-0 para Sporting Cristal. Con este resultado finalizó el primer tiempo, donde los locales demostraron toda su jerarquía.
El 3-0 llegó a los 39 minutos de la segunda mitad. Nuevamente, Milena Tomayconsa definió de gran manera para sentenciar el partido y dar los tres puntos a Sporting Cristal.Sporting Cristal derrotó 3-0 en un gran partido
A la espera de los resultados de Universitario y Alianza Lima, Sporting Cristal escaló al primer puesto de la tabla de posiciones. Las 'Celestes' quieren llevarse el título para disputar la final nacional contra las blanquiazules.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|4
|+6
|10
|2. Universitario
|3
|+14
|9
|3. Alianza Lima
|3
|+12
|9
|4. Melgar
|3
|+2
|7
|5. Club UNSAAC
|4
|0
|6
|6. César Vallejo
|4
|+1
|5
|7. Flamengo FBC Tambo
|3
|+3
|4
|8. Mannucci
|3
|0
|4
|9. Defensores del Ilucán
|4
|-5
|1
|10. FC Killas
|3
|-5
|1
|11. Biavo FC
|3
|-12
|0
|12. Real Áncash
|3
|-16
|0
Universitario se medirá contra Flamengo el 23 de agosto a las 12:30 horas. Mientras, Alianza Lima visitará a Melgar.
No olvides revisar tu agenda deportiva
