Canal confirmado del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por el Torneo Clausura

El 2025 es una temporada en la que Alianza Lima y Sporting Cristal buscan lograr todos los objetivos, tanto en el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías. Ambos son conscientes que el camino no es fácil y esperan enfrentarse para definir la situación en la parte superior de la tabla de posiciones.

En ese contexto, se conoció el canal que transmitirá el choque entre el elenco celeste y blanquiazul por una nueva fecha del Torneo Clausura. Cabe mencionar que, de acuerdo a sus números en esta segunda parte de temporada, el resultado de este enfrentamiento puede cambiar el panorama respecto al futuro del título.

¿Qué canal transmitirá partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima?

De acuerdo a las redes sociales de la Liga Femenina ApuestaTotal, el encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Clausura programado para este domingo 31 de agosto a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo podrá verse por la señal de Movistar Deportes, además de América TV Go.

El equipo celeste intentará hacer respetar su localía ante un duro rival que viene demostrando cada jornada ser un firme candidato para conquistar el título. Un triunfo del conjunto del Rímac, que marcha con 11 unidades, las dejará a un punto de las blanquiazules en la parte superior de la tabla de posiciones

Por su parte, una victoria de Alianza Lima les permitirá mantenerse en la cima, la cual es compartida con Universitario de Deportes. El cuadro ‘íntimo’ espera un tropiezo de las ‘Leonas’ para poder alcanzar el objetivo, luego de haber sido las campeonas del Torneo Apertura.

La publicación de la Liga Femenina sobre el partido Sporting Cristal vs Alianza Lima