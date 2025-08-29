¿Batacazo? Figura de Alianza Lima estaría siendo pretendida por campeón de la Bundesliga

Alianza Lima se ilusiona con seguir compitiendo en la presente edición de la Copa Sudamericana y además se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura 2025. El DT Néstor Gorosito ha sacado el mejor rendimiento de sus jugadores y, tras ello, una destacada figura ha despertado la atención de un histórico equipo de la Bundesliga.

Nos referimos a Piero Cari, el joven valor blanquiazul que, gracias a sus destacadas actuaciones, se ha consolidado en el esquema de 'Pipo' Gorosito y ha despertado el interés de varios clubes del exterior. En ese contexto, en la más reciente edición del programa 'Al Ángulo' se dieron a conocer nuevos detalles sobre su futuro.

Según lo informado por Diego Penny, el representante del ‘potrillo’ de Alianza Lima viene ofreciéndolo a distintos equipos de Europa. Bajo esa premisa, el exportero reveló que un importante ojeador del Bayer Leverkusen ya habría puesto la mira en el futbolista peruano.

"Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica y que incluso se sentaba con Xabi Alonso, ex DT del club. El representante de Piero Cari, cuando empezó a jugar, estuvo en Europa llevando la información del jugador, y hoy Cari está siendo seguido por equipos europeos. Por eso lo del Leverkusen no es humo, es verdad. Dieter también está atento a los chicos que salen en el Perú", informó el retirado guardameta,

Video: Movistar Deportes

Las palabras de Penny sorprendieron a más de uno ya que se trata de un elenco que hace un par de años se consagró como campeón de la Bundesliga. Además, podría ser una gran oportunidad para Piero Cari de dar el gran salto al fútbol europeo.

Recordemos que en la vigente temporada Alianza Lima también concretó las ventas de Víctor Guzmán y Bassco Soyer a elencos de Europa, por lo que no sería descabellado pensar que Piero Cari podría ser el siguiente en partir al 'viejo continente'.

Números de Piero Cari con Alianza Lima

Piero Cari ha ido de menos a más en esta temporada, ya que pasó de jugar con las menores del club a poder ser titular con el primer equipo de Alianza Lima en tiempo récord. El joven volante de 18 años se consolidó como titular en el esquema de Néstor Gorosito previo a su lesión.

Piero Cari ha logrado destacar con Alianza Lima en la temporada.

En lo que va de la presente campaña Piero Cari ha logrado disputar 16 partidos con Alianza Lima, entre todas las competiciones, donde destaca especialmente por su habilidad al mover los hilos del equipo. Además, ha brindado dos asistencias.

¿Cuánto vale Piero Cari?

De acuerdo con Transfermarkt, portal internacional especializado en el mercado de fichajes, Piero Cari posee una cotización de 200 mil euros. Una cifra que tranquilamente podría aumentar en una próxima actualización debido a su corta edad y gran desempeño.