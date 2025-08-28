Alianza Lima recibió drástica sanción de Indecopi por apagón en Matute del 2023: "En riesgo"

Indecopi hizo oficial la resolución para confirmar la multa millonaria contra Alianza Lima por el apagón en Matute en la final del 2023 ante Universitario de Deportes. En aquella oportunidad, los cremas celebraron en el Estadio Alejandro Villanueva, tomando la decisión de apagar las luces con más de 26 mil asistentes.

Indecopi sancionó a Alianza Lima por apagón del 2023

Mediante un comunicado en el portal oficial del gobierno peruano, se reveló que Alianza Lima ha recibo una multa de 450 UIT, equivalente a S/. 2 407 500 (dos millones cuatrocientos siete mil quinientos soles) por los incidentes ocurridos en el recinto deportivo de La Victoria. Esta medida es por el incumplimiento al artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023.

"Indecopi sanciona al Club Alianza Lima con más de S/ 2.4 millones por apagar luces del Estadio Matute y poner en riesgo a 26 mil asistentes", se lee en el comunicado del gobierno peruano.

Dentro de la exposición de argumentos con respecto a esta medida contra Alianza Lima, se revela que la gravedad aumenta por ser una decisión netamente del club, el cual no fue coordinada con las autoridades presentes como la Policía Nacional del Perú (PNP), Fiscalía y representantes de la FPF.

Comunicado del Gobierno del Perú sobre sanción a Alianza Lima. Foto: Gob.pe.

"De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores -el 8 de noviembre de 2023- incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes", se lee en la misiva.

Resolución sobre sanción a Alianza Lima.