- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alianza Lima recibió drástica sanción de Indecopi por apagón en Matute del 2023: "En riesgo"
¡Última hora! Millonaria sanción acaba de recibir Alianza Lima por parte de Indecopi tras el apagón del 2023 en Matute por la final de la Liga 1 ante Universitario.
Indecopi hizo oficial la resolución para confirmar la multa millonaria contra Alianza Lima por el apagón en Matute en la final del 2023 ante Universitario de Deportes. En aquella oportunidad, los cremas celebraron en el Estadio Alejandro Villanueva, tomando la decisión de apagar las luces con más de 26 mil asistentes.
Indecopi sancionó a Alianza Lima por apagón del 2023
Mediante un comunicado en el portal oficial del gobierno peruano, se reveló que Alianza Lima ha recibo una multa de 450 UIT, equivalente a S/. 2 407 500 (dos millones cuatrocientos siete mil quinientos soles) por los incidentes ocurridos en el recinto deportivo de La Victoria. Esta medida es por el incumplimiento al artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023.
"Indecopi sanciona al Club Alianza Lima con más de S/ 2.4 millones por apagar luces del Estadio Matute y poner en riesgo a 26 mil asistentes", se lee en el comunicado del gobierno peruano.
Dentro de la exposición de argumentos con respecto a esta medida contra Alianza Lima, se revela que la gravedad aumenta por ser una decisión netamente del club, el cual no fue coordinada con las autoridades presentes como la Policía Nacional del Perú (PNP), Fiscalía y representantes de la FPF.Comunicado del Gobierno del Perú sobre sanción a Alianza Lima. Foto: Gob.pe.
"De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores -el 8 de noviembre de 2023- incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes", se lee en la misiva.Resolución sobre sanción a Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00