Adrián Balboa reveló quién fue el culpable de su salida en Alianza Lima: "Decidió que me fuera"

Sin duda alguna Hernán Barcos es el mejor delantero extranjero en la historia de Alianza Lima, pero antes de su llegada en el 2021 hubieron otros futbolistas foráneos que se ganaron el cariño de la hinchada por su actitud dentro del campo. Uno de ellos es Adrián Balboa, quien estuvo en Matute hasta el 2020 y recientemente reveló quién fue el verdadero culpable de su salida.

En el programa Mano a Mano producido por DENGANCHE, vía YouTube, el popular 'Rocky' contó detalles de su paso por tienda blanquiazul e incluso aseguró que le gustaría volver a La Victoria en un futuro. Sin embargo, lo más polémico fue que reveló cómo se dio su partida del cuadro íntimo luego de haber estado dos temporadas defendiendo sus colores.

"En diciembre del 2019, Alianza se comunicó conmigo para comprar mi pase, porque yo estaba a préstamo de Belgrano. Luego llegó la pandemia, contrataron a Mario Salas y él me dijo que quería traer a un delantero extranjero. Como Federico Rodríguez y Zúñiga no podían quedar libres por reglamento FIFA durante la pandemia, Salas decidió que yo me fuera para traer al 'Pato' Rubio", precisó Adrián Balboa sobre su salida de Alianza Lima.

Adrián Balboa quiere volver a Alianza Lima

Durante la misma entrevista, 'Rocky' dio a conocer que sí está en sus planes regresar a Matute más adelante. "En algún momento me gustaría volver a Alianza. Es un equipo al que le tengo mucho cariño. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco", precisó el delantero uruguayo que actualmente milita en Racing Club.

¿Cuál es el valor de Adrián Balboa?

Actualmente, Adrián Balboa tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencias, siendo una de las cotizaciones más elevadas de toda su carrera profesional. Sin embargo, su mejor precio lo alcanzó el año pasado cuando jugaba en Unión de Santa Fe y rondaba el millón de euros.