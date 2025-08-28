¡Confirmado! Alianza Lima enfrentará a Colo Colo en histórico partido: día, hora y dónde juegan

Alianza Lima atraviesa un momento soñado tras conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Mientras aguarda la resolución de la Conmebol respecto al duelo entre Independiente y Universidad de Chile para definir a su próximo rival, Colo Colo sorprendió al anunciar, con gran expectativa, un histórico partido internacional contra los blanquiazules.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Alianza Lima?

Mediante sus redes sociales, el cuadro chileno confirmó que se enfrentará ante Alianza Lima el sábado 6 de octubre de 2025, en un importante amistoso internacional denominado como el 'Clásico de la Hermandad'. Este partido corresponde a un enfrentamiento que conmemora la gran relación entre ambos clubes.

Colo Colo anunció que se enfrentará a Alianza Lima en partido internacional.

La expectativa surge por saber si será un enfrentamiento entre ambos planteles principales. No obstante, prensa chilena reveló que en realidad se trataría de un enfrentamiento entre las leyendas de ambos equipos.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Alianza Lima?

De acuerdo con lo informado por el cuadro chileno, este amistoso internacional entre Colo Colo vs Alianza Lima está programado a dar inicio a las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora chilena). De igual forma, aquí te dejamos los horarios para el resto de Sudamérica y Estados Unidos.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia, Paraguay y Venezuela: 4:00 p.m.

Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

¿Dónde juegan Colo Colo vs Alianza Lima?

De acuerdo con lo informado por el 'Cacique', en su redes sociales, el duelo entre Colo Colo vs Alianza Lima se disputará en el Estadio Monumental de Chile. Un recinto que cuenta con un aforo de hasta 47 mil espectadores.