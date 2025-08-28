Excomisario de Conmebol reveló el posible fallo contra la U de Chile e Independiente: "Inminente"

0
¿Alianza ya tiene rival? Desde Chile revelan cual podría ser la decisión final de la Conmebol sobre el duelo entre Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana.

Angel Curo
Excomisario de Conmebol reveló posible fallo contra U de Chile e Independiente
Excomisario de Conmebol reveló posible fallo contra U de Chile e Independiente | AFP | Composición: Líbero
El duelo entre Independiente y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana sigue sin tener un ganador definido, tras ser suspendido por disturbios entre los aficionados. A la espera aún del veredicto final de la Conmebol, que definirá al posible rival de Alianza Lima, desde Chile revelaron cual podría ser el veredicto final del ente sudamericano.

Independiente y Universidad de Chile jugando los octavos de final de la Copa Sudamericana

Según informó el medio chileno 'Red Gol', el excomisario de la Conmebol, Roger Bello, brindó mayores alcances sobre la posible resolución final del organismo. De acuerdo con sus declaraciones, la decisión recaería en contra de Independiente, ya que la responsabilidad de la seguridad corresponde al club local.

Siempre la responsabilidad de la seguridad del partido y de los hinchas visitantes es del equipo local. Los informes de los comisarios dan la pauta de lo que sucedió antes, durante y después. Ahí se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el lugar para la barra visitante y su cuidado", explicó el exfuncionario.

Asimismo, el citado portal agregó que el excomisario adelantó el posible desenlace. “Roger Bello, por años Comisario de la Conmebol, avisó que es inminente el veredicto que dará por ganador a U de Chile ante Independiente tras la barbarie en Avellaneda", publicó Red Gol.

Desde Chile revelan que Independiente sería eliminado de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se conocerá la resolución de la Conmebol?

De momento, la Conmebol se encuentra investigando lo sucedido en el Estadio Libertadores de América y analiza las posibles sanciones contra Independiente y U de Chile. Cabe señalar que el pasado miércoles 27 de agoste venció el plazo para que los clubes hagan sus descargos.

La resolución oficial del caso por lo lamentables incidentes en la Copa Sudamericana, tiene para hacerse oficial hasta el 3 de septiembre, cuando la Comisión Disciplinaria haya evaluado lo sucedido. En ese sentido, se conoció que el ente sudamericano citó a ambos clubes a una audiencia para el martes de 2 de setiembre.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

