El fuerte motivo por qué Conmebol "no puede" eliminar a U de Chile e Independiente de la Sudamericana

Alianza Lima aún no tiene rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana y está a la espera de que la Conmebol decide la suerte de Universidad de Chile e Independiente, cuyo partido de vuelta en Avellaneda fue cancelado por disturbios en las tribunas del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Son muchas las informaciones que han aparecido en los últimos días. Desde que el partido se juegue en campo neutral, hasta la exclusión de ambos equipos de la competición. Sin embargo, esta última versión tendría menos peso en las oficinas del ente rector del fútbol sudamericana y la prensa chilena revela el fuerte motivo.

En el portal Red Gol, haciendo eco de una información del periodista chileno Francisco Sagredo, se menciona que la Conmebol no quiere eliminar tanto al 'Chuncho' como al 'Rojo' por un tema relacionado a los derechos de televisión, es decir, se priorizaría lo económico sobre la justicia.

Partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado.

"La Conmebol, si fuera seria, que no lo es, porque lo único que le interesa es el negocio. Debería suspender el estadio por 5 años, suspender a Independiente por 2 años, expulsarlos de la Copa Sudamericana y a la U también, con multas económicas y sin visitantes pero harán cualquier cosa menos eso", dijo primero Sagredo.

"¿Saben por qué? Ya están vendidos los 50 partidos a ESPN, a la televisión brasileña de las copas internacionales y no van a ser 48 porque tendrían que devolver plata", agregó.

¿Cuándo Conmebol anunciará el fallo sobre el partido U de Chile e Independiente?

De acuerdo a las últimas informaciones, este martes 2 de setiembre habrá una audiencia en la Conmebol con Independiente y U. de Chile, que previamente ya presentaron sus descargos. El fallo final podría conocerse entre 3 y 6 de setiembre.