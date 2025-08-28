0
Fixture de la fase liga de Champions League 25-26

¿Quiere enfrentar a Alianza? La firme respuesta de Marcelo Díaz, capitán de U de Chile: "Prefiero..."

Marcelo Díaz, capitán de U de Chile se pronunció previo al fallo de la CONMEBOL para conocer el rival de Alianza Lima. ¿Habló de los blanquiazules? Te contamos.

Solange Banchon
Marcelo Díaz se refirió al próximo fallo de CONMEBOL en la Sudamericana tras polémica
Marcelo Díaz se refirió al próximo fallo de CONMEBOL en la Sudamericana tras polémica | U de Chile/Composición: Líbero
Marcelo Díaz, capitán de U de Chile brindó una conferencia de prensa previo al superclásico contra Colo Colo y uno de los temas que le consultaron fue respecto al próximo fallo que emitirá CONMEBOL para conocer al clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre los 'Azules' e Independiente de Argentina. ¿Quiere jugar ante Alianza Lima?

Marcelo Díaz y su postura sobre el fallo de CONMEBOL

En sus declaraciones, Díaz reveló su postura y señaló que por ahora nadie del grupo siente que tienen segura la clasificación, razón por la cual, esperarán la respuesta oficial del máximo ente sudamericano con bastante cautela.

"No hemos conversado con nadie de Independiente. No hemos tenido contacto. Hemos visto publicaciones de ellos, sobre todo de los chilenos que juegan en ese equipo, y hacen atención a la salud y el bienestar de las personas. Es contradictorio viniendo del mismo club", sostuvo el referente del cuadro mapocho para U de Chile TV.

Bajo ese contexto, el capitán del 'Romántico Viajero' indicó que la decisión final de la CONMEBOL tendrá que ser respetada por parte de ambas instituciones. Además, habló sobre la ventaja que tenían previo a la cancelación del encuentro en Avellaneda.

Marcelo Díaz se pronunció sobre el próximo fallo de la CONMEBOL

"No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. En lo personal prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente peleando. Sí estábamos ganando la llave, deportivamente estábamos muchísimo mejor pero lamentablemente no pudimos terminar el partido que de seguro lo hubiéramos ganado", acotó el jugador de 28 años.

Próximo partido de U de Chile:

Este domingo 31 de agosto, Universidad de Chile visitará a Colo Colo en lo que será una nueva edición del superclásico chileno, válido por la fecha 22 de la Primera División. El choque comenzará a las 14:00 horas locales de Perú, además tendrá como recinto deportivo el Estadio Monumental de Santiago.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

