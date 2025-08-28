- Hoy:
Liga 1 decidió no programar partido de Alianza Lima por el Clausura: conoce la potente razón
Liga 1 anunció la programación de la fecha 9 del Torneo Clausura y varios sorprendió que el duelo de Alianza Lima no tiene fecha ni hora definida. ¿Qué sucedió?
Alianza Lima es el único club peruano que está vivo en torneos internacionales y quiere seguir compitiendo en la Copa Sudamericana. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Gorosito no quieren descuidar la Liga 1, donde intentarán forzar los play offs ante Universitario y otros dos equipos.
PUEDES VER: Universitario solicitó sanciones para 4 integrantes de Alianza Lima tras clásico: "Correspondía..."
A propósito del Torneo Clausura, recientemente la Liga de Fútbol Profesional reveló la programación de la fecha 9, la misma que se juega entre el martes 16 y jueves 18 de setiembre, donde no figura el cotejo del elenco blanquiazul. ¿Qué pasó?
Sucede que el encuentro Los Chankas vs. Alianza Lima, a disputarse en Andahuaylas, coincidirá con el cotejo que disputarán los victorianos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana como local.
Recordemos que según las bases del certamen, los equipos nacionales pueden pedir la postergación de sus partidos del campeonato local cuando alcanzan los cuartos de final de un campeonato Conmebol, esto como una facilidad para representar al fútbol peruano a nivel internacional.Alianza Lima se fue al receso tras igualar 0-0 ante Universitario. Foto: Liga 1 Te Apuesto.
Cabe señalar que la Liga 1 sí programó el cotejo entre Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la fecha 10 del Clausura. Se juega el domingo 21 a las 20:00 horas.
¿Cuándo juega Alianza Lima por Copa Sudamericana?
Conmebol anunció que Alianza Lima jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana el jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta será el 25 del mismo mes en condición de visitante. Recordemos que el rival de los íntimos se conocerá una vez que el ente rector del fútbol en Sudamérica resuelva el caso entre Independiente y Universidad de Chile.
