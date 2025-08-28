- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¡Oficial! Universitario anunció sorpresiva salida en plena temporada: "A toda la familia crema..."
En plena temporada, Universitario de Deportes comunicó la salida de un importante elemento que estuvo muchos años en la institución merengue. ¿Qué pasó?
Universitario de Deportes tiene la consigna de luchar por ser tricampeón nacional y en el próximo reinicio del Torneo Clausura 2025, la escuadra estudiantil buscará dar la sorpresa de la fecha cuando visite a Melgar en Arequipa por la jornada 8 de la Liga 1. Por su parte, en la antesala de este encuentro, el elenco merengue impactó en toda la hinchada al anunciar una salida.
Universitario hizo oficial una salida en plena temporada
Se trata de la marca 1924Lab. Mediante sus redes sociales oficiales, el club confirmó que la empresa dejará de ser un socio estratégico de los cremas, luego de varias temporadas.
"El Club Universitario de Deportes informa a toda la familia crema que la empresa 1924Lab S.A.C ya no es licenciatario oficial de nuestra institución", señaló la 'U' en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.Universitario hace importante anuncio sobre su socio estratégico/Foto: X
¿Qué sucedió? En dicho comunicado oficial, Universitario precisó que la marca no cumplió con el acuerdo comercial pactado, asimismo se dirigieron a toda su afición. "Esta decisión se toma debido a incumplimientos reiterados de las obligaciones contractuales con el club, los cuales también han generado inconvenientes para nuestros hinchas, quienes son y seguirán siendo nuestro activo más importante", agregaron.
Finalmente, el conjunto estudiantil reiteró que 1924 Lab tiene prohibida toda comercialización, venta y distribución de artículos oficiales que pertenezcan a la institución merengue.
"En adelante, 1924Lab no está autorizado a fabricar ni comercializar productos con la marca Universitario de Deportes. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda haber generado y, para quienes requieran orientación, ponemos a disposición el correo tienda crema para absolver sus consultas", sentenció el cuadro de Ate.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90