Edison Flores y su fuerte respuesta al polémico video de Raúl Ruidíaz: "Cada uno..."

La polémica con Raúl Ruidíaz y su supuesta burla sobre la goleada de Universitario fue tema de consulta para Edison Flores y este sorprendió al asegurar que el tema abarcó hasta la interna del club 'merengue', incluso confesó que algunos jugadores si sintieron alusión en el mensaje del delantero de Atlético Grau.

Al recordar la publicación de la 'Pulga', después del 4-0 de Palmeiras sobre la 'U', el 'Orejas' evitó polemizar con su atacante, pero remarcó que cada futbolista debe asumir lo que dice o hace, marcando distancia con el tema que —según contó— si afectó a algunos jugadores de la 'U'.

"Lo supe por algunos compañeros que vieron eso. Obviamente que se sintieron aludidos por eso y causó un poco de molestia porque habíamos perdido en ese momento... Cada uno decide lo que tiene que hacer en ese momento. Yo no lo he visto, no puedo opinar nada", sostuvo Edison Flores en el programa de Youtube 'Doble Punta'.

Eso si, Edison Flores no quiso alimentar a la versión que apunta que hay un distanciamiento entre ambos jugadores, y resaltó el hinchaje de Ruidíaz de Universitario: "Pero eso no quita que Raúl sea hincha de la ‘U’ y quiera lo mejor para el club", comentó el volante.

Y desmintió estar involucrado en la decisión por la no llegada de Ruidíaz: "No ha pasada nada entre nosotros con Raúl. Nosotros tratamos de ver lo mejor para el equipo, para que compita de la mejor manera todo un año. Los jugadores que vengan son decisiones de la parte de arriba. Nosotros no hemos traído a Inga, no tenemos voto para hacerlo. Ni a Concha. Yo puedo decir que quiero a Concha porque quiero lo mejor para mi equipo, pero al final los que deciden son los de arriba, del técnico. Yo no me voy a meter en la chamba de ellos. Ellos deciden. A mí me contaron que hubo una negociación, pero que no pudo ser", sentenció.