Flores fue directo y dio rotundo calificativo a Carrillo tras ser vinculado a la 'U': "Es un..."

Uno de los nombres de talla internacional que fue vinculado a Universitario es André Carrillo. La 'Culebra' contó que había tenido conversaciones con el exadministrador del equipo crema, Jean Ferrari previo a su fichaje por Corinthians de Brasil. ¿Qué dijo Edison Flores ante la posibilidad de que el extremo hubiera fichado por el elenco de Ate?

Edison Flores dio firme calificativo a André Carrillo

En una reciente entrevista con el programa de YouTube, 'Doble Punta', el popular 'Orejas' señaló que el atacante del 'Timao' es un gran futbolista. Asimismo, lo calificó como un "crack". A su vez, resaltó toda su jerarquía en la 'Blanquirroja'.

"(André) Carrillo es un crack, en el momento que está en el que lo he conocido siempre ha sido importante para los equipos y la selección. Como todo jugador ha tenido buenos y malos momentos, pero siempre ha sido el diferente, digan lo que digan", manifestó el '19' de Universitario.

Bajo ese contexto, Flores detalló que mientras Carrillo estaba en la 'Bicolor' no ocultaba su deseo de poder llegar a tienda crema en el futuro. En esa línea, indicó que estaba a gusto con el "proyecto" que se le había presentado.

"Las veces que he compartido con la selección, él tiene esa intención de ir a la U porque se comunicaron con él cuando se le acabó el contrato en Arabia. Le gustó el proyecto y trato que tenían con él", agregó el mediocampista de 31 años.

André Carrillo y su acercamiento con Universitario de Deportes

En diálogo con 'La Fe de Cuto', la 'Culebra' reveló detalles de su acercamiento con un elenco nacional. "Había quedado libre. Estuve una semana como ‘jugador libre’ en Arabia. Tenía propuestas malas, de países que no quería, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar", dijo.

Al respecto, decidió hacer énfasis sobre su charla con Jean Ferrari, ex directivo de la 'U'. "(En ese momento) hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari), pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy estoy viviendo súper bien", acotó.