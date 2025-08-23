André Carrillo responde con todo a Ricardo Gareca tras llamarlo "mentiroso" ¿Qué le dijo?

Ricardo Gareca sigue captando la atención de los hinchas peruanos luego de su corto paso por la selección chilena. Recientemente, fue invitado al programa 'Enfocados', un espacio de entrevistas a figuras del deporte que Jefferson Farfán conduce junto al también exjugador Roberto Guizasola, donde habló sobre André Carrillo.

Se trata del adelanto de la conversación que tendrá el ‘Tigre’ el domingo. En un momento contó que escuchó las declaraciones de la ‘Culebra’ y lo tildó de “mentiroso” de manera sarcástica. Esto, debido a la versión que contó el volante de Corinthians antes de llegar a Arabia Saudita, en el que indicó que el estratega argentino lo llamó para advertirle que su convocatoria a la selección peruana estaba en riesgo si fichaba por Al Hilal.

¿Qué le respondió André Carrillo a Ricardo Gareca?

Luego de ver este adelanto de la entrevista a Ricardo Gareca en la cuenta de Instagram de ‘Enfocados’, André Carrillo no dudó en dejarle un sutil mensaje en los comentarios fiel a su estilo, el cual generó diversas reacciones en redes sociales: “Profe, déjeme ganar mis 'chivilines'”.

(Video: Enfocados)

De esta manera, el jugador del cuadro brasileño demostró la buena relación que mantiene con el entrenador tras años de haber estado en la Blanquirroja. Cabe señalar que el futbolista aclaró tiempo atrás que sus comentarios fueron hechos en tono sarcástico debido al ambiente que se creó en ‘Enfocados’.

La ‘Culebra’ es uno de los jugadores peruanos más importantes de la Bicolor, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, con la camiseta de Corinthians de Brasil, espera seguir luchando por los objetivos.

