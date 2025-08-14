Carrillo habló sobre su relación con Valera y si pelearon en la selección peruana: "Siempre fue..."

André Carrillo, quien actualmente se encuentra lesionado tras sufrir un duro golpe en el duelo entre Corinthians y Palmeiras por la Copa Brasil, concedió una entrevista a un medio peruano y reveló detalles del presunto problema que tendría con Alex Valera en la selección peruana.

Conversando con Eddie Fleischmann a través del programa "Full Deportes" de Radio Ovación, Carrillo fue consultado sobre si hubo algún problema en el vestuario de la selección de Perú cuando él y Valera compartían la blanquirroja.

Video: Ovación

La respuesta de André Carrillo detalló por qué no tendría problemas con ningún jugador de la selección, además de argumentar que mantiene una excelente relación con Alex Valera, a pesar de los comentarios y rumores que sugieren una discusión entre ambos.

"Sinceramente, no sé qué pasó. También me gustaría saber por qué primero decían que Guerrero había discutido con él, y luego que yo había discutido con él. Siempre fue bien recibido. He pensado en qué puede estar pasando por su cabeza. Tal vez, debido a que falló el penal, no se siente con confianza, pero yo tengo una buena relación con él y nunca tuve un problema", afirmó de forma contundente y clara.

Es claro afirmar que esta situación sucedió cuando Alex Valera optó por declinar su llamado a la selección peruana indicando que es por motivos familiares, pero que no convenció del todo al hincha, ya que comenzaron a rumorear que no se trataría de un problema entre jugadores, en este caso Valera y Carrillo.

A principios de marzo, Valera le dijo no a la selección, lo que ocasionó que para la doble jornada de mayo, Óscar Ibáñez no lo tomara en cuenta para ocupar el puesto de delantero, pero sí llamó a Luis Ramos, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Esto siguió incrementando más los rumores de una pelea en el vestuario, pero este 14 de agosto de 2025, André Carrillo salió al frente para desmentir esta posibilidad afirmando que su relación con el delantero es buena y que lo trata de entender por todo lo que vivió cuando la selección peruana estuvo a punto de clasificar a Qatar 2022 en el repechaje.