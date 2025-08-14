- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Carrillo habló sobre su relación con Valera y si pelearon en la selección peruana: "Siempre fue..."
André Carrillo salió al frente y no se guardó nada para hablar sobre si ocurrió una pelea con Alex Valera en los vestuarios de la selección peruana.
André Carrillo, quien actualmente se encuentra lesionado tras sufrir un duro golpe en el duelo entre Corinthians y Palmeiras por la Copa Brasil, concedió una entrevista a un medio peruano y reveló detalles del presunto problema que tendría con Alex Valera en la selección peruana.
PUEDES VER: ¡Golpe! Selección peruana anunció a su nuevo técnico que fue campeón de Libertadores: "Bienvenido"
Conversando con Eddie Fleischmann a través del programa "Full Deportes" de Radio Ovación, Carrillo fue consultado sobre si hubo algún problema en el vestuario de la selección de Perú cuando él y Valera compartían la blanquirroja.
Video: Ovación
La respuesta de André Carrillo detalló por qué no tendría problemas con ningún jugador de la selección, además de argumentar que mantiene una excelente relación con Alex Valera, a pesar de los comentarios y rumores que sugieren una discusión entre ambos.
"Sinceramente, no sé qué pasó. También me gustaría saber por qué primero decían que Guerrero había discutido con él, y luego que yo había discutido con él. Siempre fue bien recibido. He pensado en qué puede estar pasando por su cabeza. Tal vez, debido a que falló el penal, no se siente con confianza, pero yo tengo una buena relación con él y nunca tuve un problema", afirmó de forma contundente y clara.
Es claro afirmar que esta situación sucedió cuando Alex Valera optó por declinar su llamado a la selección peruana indicando que es por motivos familiares, pero que no convenció del todo al hincha, ya que comenzaron a rumorear que no se trataría de un problema entre jugadores, en este caso Valera y Carrillo.
A principios de marzo, Valera le dijo no a la selección, lo que ocasionó que para la doble jornada de mayo, Óscar Ibáñez no lo tomara en cuenta para ocupar el puesto de delantero, pero sí llamó a Luis Ramos, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.
Esto siguió incrementando más los rumores de una pelea en el vestuario, pero este 14 de agosto de 2025, André Carrillo salió al frente para desmentir esta posibilidad afirmando que su relación con el delantero es buena y que lo trata de entender por todo lo que vivió cuando la selección peruana estuvo a punto de clasificar a Qatar 2022 en el repechaje.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90