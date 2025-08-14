0
Figura de Alianza Lima sería la gran sorpresa en la convocatoria de Ibáñez para las Eliminatorias

El DT de la selección peruana, Óscar Ibáñez, tendría pensado convocar a una de las figuras de Alianza Lima para los partidos ante Uruguay y Paraguay.

Pieza importante de Alianza Lima estaría en la lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026.
Pieza importante de Alianza Lima estaría en la lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026. | Composición Líbero
Cada vez falta menos para que la selección peruana afronte la última fecha doble por Eliminatorias 2026 frente a Uruguay de visita y Paraguay como local. Por ello, Óscar Ibáñez y su comando técnico ya está comenzando a definir los jugadores que llamará. Justamente, se reveló que una de las figuras de Alianza Lima tendría muchas opciones que entrar a la lista de convocados.

Su buena participación en la Copa Sudamericana ha hecho que el estratega de la Bicolor haya puesto la mira en el cuadro blanquiazul y especialmente en uno de sus recientes fichajes. Estamos hablando de Alessandro Burlamaqui, quien sería la gran sorpresa entre los convocados para los encuentros a disputarse a inicios de setiembre, de acuerdo a información del periodista Kevin Pacheco.

"Alessandro Burlamaqui con grandes posibilidades de ser convocado a la selección peruana ante Uruguay y Paraguay. Óscar Ibañez estuvo en el partido de ayer ante Universidad Católica, y si no sucede algo de último momento, estará en la lista para Eliminatorias", sostuvo el citado comunicador en sus redes sociales.

Alessandro Burlamaqui podría ser la novedad en la lista de convocados de la selección peruana los partidos ante Uruguay y Paraguay. Foto: Alianza Lima

Alessandro Burlamaqui se viene ganando un puesto en Alianza Lima

El futbolista de 23 años llegó recién a inicios de julio al conjunto 'Íntimo' procedente del Intercity de España y solo le ha bastado poco más de un mes para demostrar sus cualidades en la cancha comenzar a ganarse un sitio en el once titular del DT Néstor Gorosito en la posición de mediocampista defensivo.

Hasta el momento, ha disputado 337 minutos en cinco partidos (cuatro por Liga 1 y uno por Copa Sudamericana), siendo inicialista en cuatro de ellos. Es más, fue titular en la ida ante Universidad Católica de Ecuador en Matute por el torneo continental, duelo en que tuvo una buena performance y fue visto por Ibáñez, quien asistió al recinto deportivo victoriano.

Alessandro Burlamaqui ha jugado cuatro partidos como titular con Alianza Lima. Foto: Instagram

Alessandro Burlamaqui sería convocado por primera vez a la selección peruana mayor

Es preciso señalar que, de confirmarse esta noticia, sería la primera vez que Alessandro Burlamaqui recibirá una convocatoria a la selección peruana de mayores. Sin embargo, el volante ya sabe lo que es ponerse la camiseta blanquirroja, la cual defendió en las categorías sub 17, sub 20 y sub 23.

Alessandro Burlamaqui representó a Perú en las categorías sub 17, sub 20 y sub 23. Foto: FPF

