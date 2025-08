Gareca dio fuerte calificativo a Ibáñez tras ser consultado si sería DT de la selección de Perú: "Es..."

Ricardo Gareca fue entrevistado por Radio Programas del Perú (RPP), donde se le preguntaron detalles sobre su visita a Perú y la posibilidad de volver a dirigir a la selección peruana si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo convoca. En medio de la conversación, también se le consultó sobre el trabajo de Óscar Ibáñez, a lo que respondió de manera contundente.

En primera instancia, Gareca habló del rendimiento que viene teniendo Ibáñez al mando de la selección peruana tras haber disputado 4 fechas de las Eliminatorias 2026 contra Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador; lo que resultó en la virtual eliminación del certamen mundial a falta de 2 jornadas.

"Creo que Óscar tiene toda la capacidad, además es peruano. Él estuvo en nuestra etapa y vio cómo Gallese rompió su récord de presencias en la selección. De verdad me pone muy contento que él esté al frente de la Selección Peruana", afirmó.

Ricardo Gareca opinó sobre volver a dirigir a la selección peruana.

Por otro lado, también manifestó la verdadera razón de su llegada a suelo peruano luego de haber salido de la selección chilena, donde su desempeño no fue tan exitoso como en Perú.

"La verdad que Perú es un país al que vengo porque tengo cuestiones personales. En 7 años y medio nos encantó el país, me dieron la posibilidad de invertir en el país y siempre tengo motivo para venir", continuó.

¿Ricardo Gareca regresará a la selección peruana?

Por último, Ricardo Gareca también fue consultado sobre un posible regreso a la selección peruana en caso de recibir una propuesta por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Sobre la pregunta, no sabría cómo contestar. Todo lo relacionado con Perú no descartaría nada. Es un país que aprecio, que me ha tratado muy bien, también a mi familia y a mis colaboradores les brinda apoyo. Es un lugar en el que hemos vivido momentos intensos y frente a eso no soy categórico", concluyó.