0
EN DIRECTO
Universitario empató 0-0 con Palmeiras

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 22 de agosto: Programación, a qué hora y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 22 de agosto. Hay acción en la Liga 1, Premier League y LaLiga.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 22 de agosto
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 22 de agosto | Composición Líbero
COMPARTIR

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 22 de agosto. En Europa tenemos LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 y Premier League. Además, inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Horarios y guía de canales para ver los compromisos.

Prensa brasileña no calló tras empate de Universitario y Palmeiras.

PUEDES VER: Prensa brasileña da firme comentario de Universitario tras empate con Palmeiras: "Equipo..."

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:15Juan Pablo II vs Cusco FC L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30Bayern vs. RB LeipzigESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:30Real Betis vs AlavésESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45PSG vs AngersDisney Plus y ESPN 5

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Barracas Central vs Defensa y JusticiaTyC Sports y TNT Sports
18:00Tigre vs Independiente Rivadavia TyC Sports

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00West Ham vs ChelseaDisney Plus y ESPN 7

Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones

HorariosPartidosCanales
9:00Kenia vs Madagascar
12:00Tanzania vs Marruecos

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Always Ready vs Oriente Petrolero
18:00Tomayapo vs Academia del Balompie

Partidos de hoy por el Campeonato Nacional

HorariosPartidosCanales
14:00Palestino vs Colo ColoMax Chile
19:30Limache vs O'HigginsMax Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
20:10Llaneros vs Dep. PastoWin + Futbol

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Patriotas vs Once Caldas

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Libertad vs AucasCanal del Futbol

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Juárez vs Santos Laguna
20:00Querétaro vs Atlético San Luis
22:00Tijuana vs Guadalajara

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Conmebol se pronunció sobre el partido Independiente vs. U de Chile: ¿Alianza Lima a semifinales?

  2. Universitario igualó con Palmeiras en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano