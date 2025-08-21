Partidos de hoy EN VIVO, viernes 22 de agosto: Programación, a qué hora y canales de TV

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 22 de agosto. En Europa tenemos LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 y Premier League. Además, inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Horarios y guía de canales para ver los compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Juan Pablo II vs Cusco FC
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Bayern vs. RB Leipzig
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Real Betis vs Alavés
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|PSG vs Angers
|Disney Plus y ESPN 5
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Barracas Central vs Defensa y Justicia
|TyC Sports y TNT Sports
|18:00
|Tigre vs Independiente Rivadavia
| TyC Sports
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|West Ham vs Chelsea
|Disney Plus y ESPN 7
Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Kenia vs Madagascar
|12:00
|Tanzania vs Marruecos
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Always Ready vs Oriente Petrolero
|18:00
|Tomayapo vs Academia del Balompie
Partidos de hoy por el Campeonato Nacional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Palestino vs Colo Colo
|Max Chile
|19:30
|Limache vs O'Higgins
|Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|20:10
|Llaneros vs Dep. Pasto
|Win + Futbol
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Patriotas vs Once Caldas
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Libertad vs Aucas
|Canal del Futbol
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Juárez vs Santos Laguna
|20:00
|Querétaro vs Atlético San Luis
|22:00
|Tijuana vs Guadalajara
Horarios de acuerdo al territorio peruano.