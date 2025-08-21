Prensa brasileña da firme comentario de Universitario tras empate con Palmeiras: "Equipo..."

Universitario igualó sin goles ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este marcador no valió para que los cremas clasifiquen a la siguiente ronda, pero su actuación dejó muchas sensaciones que la prensa brasileña no calló en sus portales oficiales. Específicamente, el reconocido medio Globo Esporte fue firme al referirse al juego de los 'merengues' en Sao Paulo.

"Noche de poca emoción en el Allianz, con el balón en la red para el equipo peruano en posición adelantada; Verdão enfrentará a River Plate en la próxima ronda. El Palmeiras no estuvo en su mejor momento en una noche discreta en el Allianz Parque, pero un empate sin goles contra Universitario le bastó para asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras obtener una amplia ventaja con una goleada de 4-0 en la ida", se lee en el portal.

Globo Esporte se refirió al juego de Universitario ante Palmeiras.

Prensa brasileña rescató las ocasiones de gol de Universitario

Globo Esporte dejó en claro las buenas estadísticas de Universitario en la primera parte, en el que se observan los remates de los cremas en mayor proporción que los de Palmeiras. Un hecho que ha sido destacado en la misma transmisión en vivo de ESPN.

"Palmeiras jugó prácticamente al límite de su calendario. Apenas remató en la primera parte: solo cuatro intentos, uno de ellos a portería. Universitario, por su parte, perdió 4-0 en la ida, remató 10 veces solo en la primera parte, tres de ellos a portería, e incluso tuvo alguna esperanza en el minuto 8, cuando Concha anotó, pero el gol fue anulado por fuera de juego y el VAR confirmó la veracidad de la decisión", indica.

Del mismo modo, rescatan el remate de Alex Valera que pudo ser el 1-0 de Universitario para sellar la victoria en Brasil. Sin embargo, la buena atajada del portero Weverton evitó un papelón de los brasileños en esta llave de Copa Libertadores.

"Universitario siguió presionando, forzando atajadas de Weverton, como los disparos de Vélez y Churín en los minutos 3 y 13, mientras que Verdão repitió su actuación de la primera parte: atacó cuatro veces, una de ellas a puerta. El equipo peruano volvió a amenazar en el minuto 41 con un cabezazo de Valera y solo falló el primer gol gracias a la excelente atajada de Weverton", indicó.

