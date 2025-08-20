Universitario vs Palmeiras EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver octavos de Copa Libertadores

Universitario de Deportes afrontará este jueves 21 de agosto un duro desafío cuando visite al Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 7.30 p. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en el brasileño, con transmisión exclusiva en Sudamérica a través de Disney+.

Universitario vs Palmeiras por los octavos de Copa Libertadores

La serie parece prácticamente definida luego del 0-4 sufrido en la ida en el Estadio Monumental, donde el Palmeiras mostró toda su jerarquía ante Universitario con goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y un doblete de Flaco López. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará dar la cara y, al menos, dejar una mejor imagen en territorio paulista.

Palmeiras ganó 4-0 en la ida.

El cuadro crema llega con dudas tras empatar de manera amarga frente a Sport Huancayo en la Liga 1, resultado que volvió a despertar cuestionamientos en torno a su rendimiento. En contraste, Palmeiras sigue consolidado: en el Brasileirao sumó un valioso triunfo en su visita a Botafogo, extendiendo su buen presente.

Con un panorama cuesta arriba, Universitario intentará apelar a la garra y al orden táctico que pregona Fossati para resistir y soñar con un milagro futbolístico, aunque lo hará con la ausencia de Rodrigo Ureña (lesión) y Williams Riveros (suspensión). Palmeiras, por su parte, apunta a cerrar la serie sin sobresaltos y confirmar su condición de firme candidato al título.

Universitario vs Palmeiras: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?

A continuación, te dejamos los horarios en los diferentes países del mundo para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Palmeiras, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 1.30 a.m. (del viernes 22)

¿Dónde ver el partido de Universitario vs Palmeiras EN VIVO?

Para poder ver el partido de Universitario vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports 2 Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA en Español, Fanatiz Canada

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur

México: Disney+ Premium Mexico

Panamá: Disney+ Premium Norte

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX

España: LaLiga+ Spain

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi, fubo Latino

Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, ESPN 5 Sur

Universitario vs Palmeiras pronóstico: cuotas y apuestas

Apuestas Palmeiras empate Universitario Betsson 1.27 5.90 8.80 Betano.pe 1.32 5.80 10.75 bet365 1.30 5.50 10.00 1xBet 1.29 5.72 11.10 Betsafe 1.27 5.90 8.80 CoolbetLATAM 1.30 5.50 10.00 DoradoBet 1.28 5.66 11.00

Universitario vs Palmeiras: historial de partidos en Copa Libertadores

Universitario 0-2 Palmeiras | Copa Libertadores 2025

Palmeiras 6-0 Universitario | Copa Libertadores 2021

Universitario 2-3 Palmeiras | Copa Libertadores 2021

Palmeiras 1-2 Universitario | Copa Libertadores 1979

Universitario 2-5 Palmeiras | Copa Libertadores 1979

Palmeiras 3-0 Universitario | Copa Libertadores 1971

Universitario 1-2 Palmeiras | Copa Libertadores 1971

¿Dónde juega Universitario vs Palmeiras?

El partido entre Universitario de Deportes y Palmeiras se jugará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque, estadio ubicado en São Paulo, que cuenta con una capacidad para 55.000 espectadores.