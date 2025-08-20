Universitario vs Palmeiras EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver octavos de Copa Libertadores
El partido entre Universitario vs Palmeiras se jugará este jueves 21 de agosto, desde el Allianz Parque de Sao Paulo, en la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes afrontará este jueves 21 de agosto un duro desafío cuando visite al Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 7.30 p. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en el brasileño, con transmisión exclusiva en Sudamérica a través de Disney+.
PUEDES VER: El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores
Universitario vs Palmeiras por los octavos de Copa Libertadores
La serie parece prácticamente definida luego del 0-4 sufrido en la ida en el Estadio Monumental, donde el Palmeiras mostró toda su jerarquía ante Universitario con goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y un doblete de Flaco López. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará dar la cara y, al menos, dejar una mejor imagen en territorio paulista.Palmeiras ganó 4-0 en la ida.
El cuadro crema llega con dudas tras empatar de manera amarga frente a Sport Huancayo en la Liga 1, resultado que volvió a despertar cuestionamientos en torno a su rendimiento. En contraste, Palmeiras sigue consolidado: en el Brasileirao sumó un valioso triunfo en su visita a Botafogo, extendiendo su buen presente.
Con un panorama cuesta arriba, Universitario intentará apelar a la garra y al orden táctico que pregona Fossati para resistir y soñar con un milagro futbolístico, aunque lo hará con la ausencia de Rodrigo Ureña (lesión) y Williams Riveros (suspensión). Palmeiras, por su parte, apunta a cerrar la serie sin sobresaltos y confirmar su condición de firme candidato al título.
Universitario vs Palmeiras: posibles alineaciones
Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.
¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?
A continuación, te dejamos los horarios en los diferentes países del mundo para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Palmeiras, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
- Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.
- México: 6.30 p. m.
- Estados Unidos: 8.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 1.30 a.m. (del viernes 22)
¿Dónde ver el partido de Universitario vs Palmeiras EN VIVO?
Para poder ver el partido de Universitario vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports 2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA en Español, Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- México: Disney+ Premium Mexico
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
- Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX
- España: LaLiga+ Spain
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi, fubo Latino
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, ESPN 5 Sur
Universitario vs Palmeiras pronóstico: cuotas y apuestas
|Apuestas
|Palmeiras
|empate
|Universitario
|Betsson
|1.27
|5.90
|8.80
|Betano.pe
|1.32
|5.80
|10.75
|bet365
|1.30
|5.50
|10.00
|1xBet
|1.29
|5.72
|11.10
|Betsafe
|1.27
|5.90
|8.80
|CoolbetLATAM
|1.30
|5.50
|10.00
|DoradoBet
|1.28
|5.66
|11.00
Universitario vs Palmeiras: historial de partidos en Copa Libertadores
- Universitario 0-2 Palmeiras | Copa Libertadores 2025
- Palmeiras 6-0 Universitario | Copa Libertadores 2021
- Universitario 2-3 Palmeiras | Copa Libertadores 2021
- Palmeiras 1-2 Universitario | Copa Libertadores 1979
- Universitario 2-5 Palmeiras | Copa Libertadores 1979
- Palmeiras 3-0 Universitario | Copa Libertadores 1971
- Universitario 1-2 Palmeiras | Copa Libertadores 1971
¿Dónde juega Universitario vs Palmeiras?
El partido entre Universitario de Deportes y Palmeiras se jugará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque, estadio ubicado en São Paulo, que cuenta con una capacidad para 55.000 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90