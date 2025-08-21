Jairo Concha anotó un golazo que silenció el Allianz Parque, pero fue anulado por offside

¡El Allianz Parque quedó asustado! Universitario de Deportes está sorprendiendo a toda Sudamérica al jugarle de igual a igual a Palmeiras en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los cremas están causando peligro a la portería rival e incluso anotó un golazo por medio de Jairo Concha que fue anulado.

Cuando el reloj marcaba 9 minutos del encuentro, José Carabalí pisó el área por izquierda y sacó un centro raso que encontró a Concha, quien tuvo tiempo de acomodarse hacia el medio y posteriormente sacar un potente remate pasando la media luna que hizo estéril la estirada del arquero Weverton.

Video: ESPN

¿Por qué se anuló el gol de Jairo Concha en el Universitario vs. Palmeiras?

Inmediatamente después que el balón ingrese al arco del 'Verdao', el volante ofensivo crema no pudo celebrar su conquista debido a que el árbitro principal del encuentro, el chileno Piero Maza, tomó la decisión de anularlo para tranquilidad de los aficionados brasileños y molestia de la fanaticada merengue.

¿La razón para no convalidar el gol? Al momento que 'Jairoco' disparó a puerta, Martín Pérez Guedes estaba en posición adelantada y participó en la jugada agachándose para que la pelota entre. Esto fue observado por el videoarbitraje, que confirmó la decisión tomada en cancha de forma correcta.

Martín Pérez Guedes estaba adelantado a la hora de que Jairo Concha marcó el gol para Universitario. Foto: ESPN

Universitario mantuvo el cero ante Palmeiras en el primer tiempo

Después de ese gol no válido, Universitario siguió ejecutando su mismo libreto y le causó más jugadas de peligro a un Palmeiras que se vio sorprendido con el nivel de los dirigidos por Jorge Fossati. Pese a ello, los brasileños generaron otras oportunidades para anotas, pero si éxito, terminando el primer tiempo con un empate 0-0.