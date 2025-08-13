Jairo Concha, jugador de la 'U', deja firme publicación previo a partido de Alianza vs U Católica

No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs U Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de esta expectativa, se sabe que hay jugadores que son muy activos en redes sociales, y uno de ellos es el volante de Universitario, Jairo Concha.

El exfutbolista blanquiazul es una de las figuras de hoy en día para Universitario de Deportes. Su buen momento ha sido reconocido por los hinchas cremas, comando técnico, directiva y la misma Liga 1. Justamente, el ente del fútbol peruano lo reconoció públicamente por ser uno de los mejores de la reciente fecha 5 del Torneo Clausura.

Es por ello, que el jugador de 26 años fue incluido dentro del once ideal de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El ente oficial de nuestro balompié anunció a Jairo Concha dentro de esta lista de 11 jugadores, y el mismo futbolista lo compartió en sus redes sociales a poco de uno de los partidos más sintonizados del día.

Jairo Concha luce su presencia en el XI ideal de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Con este reconocimiento, queda claro que Jairo Concha se motiva de cara al choque ante Universitario vs Palmeiras. Este cotejo será uno de los más complicados e importantes en la temporada para los cremas. No solo enfrentan a uno de los favoritos de la Copa Libertadores, sino a un plantel que afrontó recientemente el Mundial de Clubes y que quedó en las instancias de cuartos de final.

Jairo Concha y su pasado en Alianza Lima

Como se conoce, Alianza Lima logró fichar a Jairo Concha en la temporada 2021 tras sus buenos momentos en la Universidad San Martín. Su apuesta le dio un bicampeonato a los blanquiazules y luego sorprendió a todos al irse al clásico rival con Universitario de Deportes. Justamente, con los cremas logró quedar en la historia al ser campeón en el año del centenario 'merengue'.