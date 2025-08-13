Campeón con Universitario dio el golpe y firmará por Cusco FC: "Hasta fines de 2027"

Cusco FC es uno de los clubes que no le pierde el paso a Universitario ni Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025. Pese a haber descansado en la fecha 5, el cuadro de altura se perfila para seguir siendo protagonista en el campeonato local. En esa línea, se conoció que los 'Guerreros Dorados' acordaron con un jugador que fue campeón con el elenco merengue.

Campeón con Universitario firmará por Cusco FC

Nos referimos a Álvaro Ampuero. De acuerdo a la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el conjunto imperial valora la destacada labor del defensa peruano a lo largo de la temporada, razón por la cual, definieron su continuidad por las próximas temporadas.

"El defensa Álvaro Ampuero tiene acuerdo con Cusco FC para renovar hasta fines de 2027. Su presencia en el equipo de Miguel Rondelli es importante", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Álvaro Ampuero renovará su contrato con Cusco FC/Foto: Instagram

Álvaro Ampuero y su presente en Cusco FC esta temporada

El futbolista Álvaro Ampuero llegó a Cusco FC para esta temporada, procedente de Atlético Grau de Piura. Sus destacadas actuaciones dejaron conforme a la directiva, y en especial al actual estratega argentino, Miguel Rondelli.

Precisamente, de acuerdo a sus números, el zaguero de 32 años registra 22 partidos oficiales con los 'Guerreros Dorados' entre la Liga 1 y la Conmebol Sudamericana 2025. Además, se viene consolidando como jugador titular.

Álvaro Ampuero fue campeón con Universitario en la Copa Libertadores Sub 20

En el 2011, Universitario de Deportes alcanzó la gloria en la Conmebol Libertadores Sub 20 luego de vencer a Boca Juniors en la gran final del certamen internacional. Los cremas consiguieron quedarse con el título del torneo al imponerse (5-4) sobre el 'Xeneize' en una infartante ronda de penales.