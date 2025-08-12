- Hoy:
Universitario da el batacazo e inscribe a 2 nuevos refuerzos para la Copa Libertadores 2025
Pensando en el partido ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Universitario sorprendió a sus hinchas con la inscripción de 2 jugadores.
Universitario de Deportes vuelve a la acción en la Conmebol Libertadores 2025. Los cremas tendrán un trascendental partido ante Palmeiras de Brasil este jueves por los octavos de final del certamen continental. Bajo esa premisa, de cara al choque frente al 'Alviverde', la institución merengue dio la sorpresa al inscribir 2 futbolistas. ¿Quiénes son?
PUEDES VER: ¿Flamante fichaje? Ilusionó con icónica frase 'Y dale U', y ahora anunció: "Me gustaría volver"
Universitario inscribió a 2 jugadores para la Copa Libertadores 2025
Según pudo confirmar LÍBERO, los dos refuerzos que tendrá la 'U' para el prestigioso torneo Conmebol serán Anderson Santamaría y Jesús Castillo. En vísperas de una llave decisiva, el máximo ente sudamericano permite que todos los clubes puedan fortalecer su plantel con nuevos jugadores.
En tal sentido, ambas figuras tendrán la chance de hacer su debut oficial con los merengues en la Copa Libertadores 2025; competición donde buscarán destacar a nivel internacional luego de haberse mostrado en el plano local.Universitario inscribió 2 jugadores para la Copa Libertadores 2025/Foto: Composición: Líbero
Anderson Santamaría y Jesús Castillo vienen destacando en Universitario de Deportes
Luego de hacer su estreno con la camiseta de Universitario, el ex Santos Laguna viene demostrando que posee una vasta experiencia en el extranjero, razón por la cual, ha cumplido notablemente con su labor en la zaga crema. En más de una ocasión, el zaguero peruano reemplazó al paraguayo Williams Riveros y se llevó el aplauso de la hinchada. En la actualidad lleva 4 partidos, 1 gol y un promedio de 360 minutos.
De otro lado, el volante Jesús Castillo también tiene minutos esta temporada con el cuadro estudiantil. Hasta la fecha registra 5 compromisos, de los cuales resalta su asistencia en su debut oficial ante Comerciantes Unidos.
Universitario vs Palmeiras: fecha y hora del partido
Según la programación oficial de la Conmebol, el duelo entre Universitario de Deportes vs Palmeiras de Brasil se disputará este jueves 14 de agosto a las 19:30 horas locales de Perú en el Estadio Monumental 'U' Marathon.
