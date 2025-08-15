- Hoy:
Vitor Roque, figura de Palmeiras, dio rotundo mensaje tras golear a Universitario: "Una…"
Jugador de Palmeiras, Vitor Roque se pronunció tras el aplastante triunfo sobre Universitario por Copa Libertadores con un rotundo mensaje.
Palmeiras derrotó a Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y quedó al borde de la eliminación, generando la molestia de los hinchas y desazón de los propios futbolistas. Tras el pitazo final en el Estadio Monumental de Ate, el futbolista del ‘verdado’, Vitor Roque se pronunció ante los medios de comunicación.
El autor de uno de los goles se refirió a lo sucedido en el terreno de juego, ratificando su candidatura a conquistar el trofeo del torneo de la Conmebol. Cabe mencionar que el elenco brasileño tuvo una aceptable participación en el reciente Mundial de Clubes donde llegó hasta los cuartos de final.
¿Qué dijo la figura de Palmeiras tras el triunfo sobre Universitario?
“Muy feliz por el gol, una victoria fuera de casa que nos da confianza para seguir trabajando y definir en casa”, mencionó el atacante de Palmeiras al finalizar el encuentro con el conjunto crema que no pudo encontrar respuestas en la cancha luego de los primeros goles que llegaron en el primer tiempo.
Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores
Luego de perder en el Estadio Monumental de Ate ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario volverá a enfrentar al conjunto brasileño en el encuentro de vuelta a disputarse el próximo jueves 21 de agosto.
