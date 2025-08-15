¡Confirmado! Emelec se 'refuerza' con mundialista peruano e ilusiona a sus hinchas

Emelec inició una nueva etapa en Ecuador con sus refuerzos, ilusionando a los hinchas con lograr el objetivo en esta temporada. Con presencia de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco, el conjunto eléctrico ha sumado importantes números en los últimos meses, por lo que la presencia de ambos en el campo es muy importante.

PUEDES VER: La publicación que Hernán Barcos compartió tras derrota de Universitario ante Palmeiras

En medio del desarrollo del campeonato, el ‘Bombillo’ captó la atención de los hinchas con un importante anuncio que se dio recientemente, el cual tiene que ver con un importante futbolista en el ataque. Para muchos aficionados, uno de los más esperados luego de haber demostrado ser una pieza clave en el terreno de juego.

Emelec captó la atención de los hinchas en redes sociales

El fútbol continúa en Ecuador y Emelec busca mantenerse en una mejor posición en la tabla cuando enfrente a Técnico Universitario este fin de semana. En la previa de este compromiso, el club compartió un comunicado anunciando el regreso de un seleccionado peruano con el que busca ‘reforzarse’ en el ataque.

“Christian Cueva y Adrián Caicedo cumplieron con el proceso de recuperación y ya se encuentran a órdenes del cuerpo técnico del club”, detalla el informe médico que compartieron en sus redes sociales. De esta manera, el entrenador Guillermo Duró podrá contar con ‘Aladino’ para este importante partido por la Liga Pro de Ecuador.

Cabe mencionar que el jugador peruano se lesionó durante la Copa Ecuador ante Miguel Iturralde. Aunque se perdió el encuentro contra Libertad, no pudo recuperarse para la siguiente fecha, por lo que generó expectativa en la hinchada.

Próximo partido de Emelec por la Liga Pro de Ecuador

Luego del empate con Deportivo Cuenca por 1-1, Emelec de Christian Cueva y Alfonso Barco disputará un atractivo encuentro frente a Técnico Universitario por una nueva fecha de la Liga Pro de Ecuador, este domingo 17 de agosto.

