DT de Emelec, Guillermo Duró, dio firme comentario de Christian Cueva ante posible salida: "Muy..."

Uno de los jugadores que se extraña en Emelec es Christian Cueva. El volante peruano sufrió una lesión muscular que lo ha alejado de los últimos encuentro del 'Bombillo'. Sin embargo, lo más alarmante para los hinchas fue con relación a su futuro, ya que se lo vinculó como posible refuerzo de Junior de Barranquilla.

Bajo ese contexto, el DT de Emelec, Guillermo Duró, sorprendió al hacer un alto en conferencia de prensa y dar unas palabras sobre el presente de Christian Cueva. Reconoció que es una pieza importante para el equipo, pero que hoy por hoy solo se piensa en su recuperación para que siga aportando con goles y/o asistencias en la Liga Pro.

Eso sí, dejó una frase al aire en el que denota cierta preocupación con respecto a 'Aladino'. Se sabe que se ha puesto en la órbita del fútbol colombiano, por lo que genera "incógnitas" con relación a lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante.

"Todo muy prematuro. Inclusive la vuelta de Christian (Cueva), tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo bien. Va evolucionando de a poco. No hay que apresurar a un jugador que viene con una lesión importante. Así que iremos viendo si está o para cuándo está… hay muchas incógnitas todavía", declaró el profesor Guillermo Duró en conferencia de prensa.

(VIDEO: Studio Fútbol)

Christian Cueva respetará contrato con Emelec

Fuera de todo lo que involucra el posible traspaso a Junior, desde Ecuador han confirmado que Christian Cueva tuvo una charla con el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, José Valverde. En ella, acordaron respetar el contrato y que haga de todo por poner al 'Bombillo' en lo más alto de la tabla de posiciones.

"Cueva salió con el señor (José) Valverde que es el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec y todo tranquilo. Les puedo garantizar que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay algún movimiento que pueda cambiar esta decisión", informó el periodista Javier Ruiz.