- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
DT de Emelec, Guillermo Duró, dio firme comentario de Christian Cueva ante posible salida: "Muy..."
¿Días contados para Christian Cueva? DT de Emelec, Guillermo Duró, rompió su silencio para referirse al peruano en medio de su posible salida del club.
Uno de los jugadores que se extraña en Emelec es Christian Cueva. El volante peruano sufrió una lesión muscular que lo ha alejado de los últimos encuentro del 'Bombillo'. Sin embargo, lo más alarmante para los hinchas fue con relación a su futuro, ya que se lo vinculó como posible refuerzo de Junior de Barranquilla.
PUEDES VER: Presidente de Emelec dio rotundo calificativo sobre Cueva por rumores de salida: "Es un…"
Bajo ese contexto, el DT de Emelec, Guillermo Duró, sorprendió al hacer un alto en conferencia de prensa y dar unas palabras sobre el presente de Christian Cueva. Reconoció que es una pieza importante para el equipo, pero que hoy por hoy solo se piensa en su recuperación para que siga aportando con goles y/o asistencias en la Liga Pro.
Eso sí, dejó una frase al aire en el que denota cierta preocupación con respecto a 'Aladino'. Se sabe que se ha puesto en la órbita del fútbol colombiano, por lo que genera "incógnitas" con relación a lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante.
"Todo muy prematuro. Inclusive la vuelta de Christian (Cueva), tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo bien. Va evolucionando de a poco. No hay que apresurar a un jugador que viene con una lesión importante. Así que iremos viendo si está o para cuándo está… hay muchas incógnitas todavía", declaró el profesor Guillermo Duró en conferencia de prensa.
(VIDEO: Studio Fútbol)
Christian Cueva respetará contrato con Emelec
Fuera de todo lo que involucra el posible traspaso a Junior, desde Ecuador han confirmado que Christian Cueva tuvo una charla con el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, José Valverde. En ella, acordaron respetar el contrato y que haga de todo por poner al 'Bombillo' en lo más alto de la tabla de posiciones.
"Cueva salió con el señor (José) Valverde que es el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec y todo tranquilo. Les puedo garantizar que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay algún movimiento que pueda cambiar esta decisión", informó el periodista Javier Ruiz.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90