Prensa de Ecuador anuncia dura noticia para Christian Cueva en Emelec: "90% de probabilidades..."

En los últimos días, uno de los jugadores que no ha logrado afrontar partidos oficiales con su club es Christian Cueva. El volante nacional sufrió una lesión muscular hace unas semanas, por lo que el cuerpo médico y comando técnico han decidido reservarlo en los choque de la Liga Pro.

Sin embargo, había altas chances de verlo ante Técnico Universitario por la jornada 25 de la Liga Pro de Ecuador, por lo que la afición estaba expectante de cómo iría evolucionando el volante peruano. Ahora, un periodista ecuatoriano salió a dar la cara para confesar verdad sobre 'Aladino'.

Christian Cueva seguiría siendo baja en Emelec

El periodista ecuatoriano, Javier Ruiz, informó a todo la audiencia una dura noticia para Christian Cueva de cara al siguiente compromiso. Y es que la probabilidad de su regreso se redujeron de manera inesperada y ahora no estaría el fin de semana para sumar minutos ante Técnico Universitario.

Eso sí, de parte del volante peruano hay intenciones de llegar en óptimas condiciones al otro duelo de la Liga Pro frente a Independiente del Valle. Sabe que este compromiso es clave en la temporada, el cual podría definir a qué apunta Emelec en esta recta final del campeonato.

"Hay un 90% de probabilidades de que el jugador no pueda estar disponible, aunque será evaluado en las próximas horas para confirmar su condición", informó.

DT de Emelec se refirió a Christian Cueva

Guillermo Duró, DT de Emelec, no calló ante los medios de prensa y dijo claramente la situación de Christian Cueva respecto a su lesión. Desde el comando técnico no forzarán a ningún jugador por un compromiso, ya que el presente del 'Bombillo' requiere a todos para los compromisos restantes de la temporada.

"Todo muy prematuro. Inclusive la vuelta de Christian (Cueva), tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo bien. Va evolucionando de a poco. No hay que apresurar a un jugador que viene con una lesión importante. Así que iremos viendo si está o para cuándo está… hay muchas incógnitas todavía", expresó.