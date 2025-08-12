¿Será Cueva? Ex DT de Emelec reveló que no quería a jugador peruano: "Yo no lo pedí"

Emelec está saliendo de a pocos de la zona del descenso tras un primer semestre para el olvido en la Liga Pro de Ecuador y parte de ello es gracias al nivel mostrado por dos jugadores peruanos, Christian Cueva y Alfonso Barco, quienes fueron fichados por los 'Eléctricos' a mitad de año y ahora son titulares indiscutibles. Sin embargo, Jorge Célico reveló que uno de ellos no estaba en sus planes cuando dirigía a dicho equipo.

En reciente entrevista con el programa 'Mano a Mano', el exentrenador del 'Bombillo' sorprendió al reconocer que él no había pedido a 'Fonchi' como refuerzo del plantel y que eso generó un problema con la directiva de la institución pues para el puesto de volante defensivo había elegido a otro nombre de su gusto futbolístico.

"Alfonso (Barco) es un jugador que yo no pedí y ese fue una de las causas por la cual yo salgo de Emelec, la discusión que se generó a través de él, pero no porque el chico juegue mal. Yo había pedido otro jugador, con el cual estuve conversando durante 15 días y que estaba todo hecho para venir, pero ahí llegó un director deportivo y se impuso con Barco. Eso ya me generó un problema muy grande con la dirigencia y con él. De hecho, los dos partidos que estuve, el primero no lo convoqué y el segundo fue a la banca", declaró al medio 'Denganche'.

Jorge Célico ve a Alfonso Barco como zaguero y destacó su profesionalismo

Sin embargo, el estratega argentino destacó el profesionalismo del futbolista de 23 años ya que se puso a su disposición ni bien llegó al equipo. Asimismo, sostuvo que él ve más al exelemento de Universitario como un zaguero central y no como un mediocampista de primera línea, de acuerdo a su forma de ver el fútbol.

"Es un buen back central o stopper por izquierda, pero no lo veía yo como mediocampista. Para mí, las zonas de congestión en el fútbol deben tener capacidad técnica y Barco es un chico que su eje no es la parte técnica, sino la parte física, la fortaleza, va bien arriba, trata de robar y jugar; pero para mí, la resolución en la mitad de la cancha es importante. Por eso yo no lo quería en esa posición. Barco es muy profesional. Me acuerdo que el día que llegó, se bajó del avión, vino al complejo a presentarse y quiso entrenar. Ese día, lo metimos al gimnasio", agregó.

Jorge Célico aclaró que no tiene nada contra Alfonso Barco, pero que no lo pidió como refuerzo de Emelec. Foto: Emelec

Alfonso Barco es uno de los fijos en el once titular de Emelec

Jorge Célico solo dirigió dos encuentros a Alfonso Barco porque después se confirmó su salida de Emelec. Sin embargo, desde la llegada de Guillermo Duró al banquillo 'Eléctrico', se ha convertido en un inamovible en el once base. Hasta el momento, ha disputado 572 minutos en ocho encuentros, en los que ha marcado un gol a Universidad Católica.

