La publicación de Alfonso Barco tras marcar su primer gol en el triunfo de Emelec

Emelec y Manta se enfrentaron por la fecha 22 de la Liga Pro de Ecuador en el estadio Jocay con presencia de los peruanos Alfonso Barco y Christian Cueva, quienes iniciaron el encuentro como titulares. Para alegría de los hinchas y sus seguidores, ambos anotaron, por lo que el popular ‘Fonchi’ no dudó en reaccionar tras el partido.

Los goles del ‘Bombillo’ llegaron rápidamente, pues ‘Aladino’ abrió el marcador a los 11 minutos de la parte inicial de penal, mientras su compatriota apareció dos minutos después con un cabezazo en el área. El marcador final fue 4-2 a favor del conjunto eléctrico, generando la algarabía de los aficionados.

Alfonso Barco compartió llamativa publicación en redes sociales

Como se recuerda, el ex Universitario cerró su etapa en Defensor Sporting para asumir un nuevo reto en su carrera futbolística, luego de no estar en los planes del equipo uruguayo, según explicó el presidente Diego Franzini. Ahora, vive una nueva historia en tierras ecuatorianas, por ello, no dudó en compartir una particular publicación en sus recientes historias vía Instagram

Se trata de un video que Zapping Sports difundió sobre el momento del gol de Alfonso Barco que el propio futbolista no dudó en compartirlo. No cabe duda que el jugador se encuentra enfocado en alcanzar los objetivos en su nueva casa.