River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO vía TNT Sports: hora y dónde ver la Liga Profesional

Este domingo 17 de agosto el Estadio Monumental de Buenos Aires será testigo del partido entre River Plate vs. Godoy Cruz por la fecha número 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, desde las 16.30 horas de Perú y 18.30 de Argentina. La transmisión del compromiso será mediante la señal de ESPN y a continuación te contamos todos los detalles al respecto.

Ambos clubes se encuentran en el Grupo B del campeonato, y el cuadro 'Millonario' es líder absoluto con 8 puntos producto de sus dos victorias y misma cantidad de empates. Asimismo, junto a Rosario Central y Central Córdoba son los únicos conjuntos invictos hasta la fecha, aunque vienen desgastados porque a mitad de semana jugaron con Libertad por la Copa Libertadores 2025.

River Plate empató 0-0 con Libertad en Paraguay.

Por su parte, el 'Tomba' se ubica en el penúltimo puesto con apenas 3 puntos y se encuentra alejado de los primeros puestos, por lo que River Plate es el candidato a llevarse este compromiso. De igual manera, Godoy Cruz también jugó a mitad de semana un torneo internacional, ya que perdió 2-1 con Atlético Mineiro por la Copa Sudamérica.

River Plate vs. Godoy Cruz: horarios del partido

Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 15.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 16.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 17.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO River Plate vs. Godoy Cruz?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Godoy Cruz estará a cargo de TNT Sports para toda Argentina y vía ESPN para el resto de Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el compromiso totalmente online en la mencionada plataforma de streaming.

River Plate vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza: Santiago Lencina, Miguel Borja e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

River Plate: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de River:

Instituto 0-4 River Plate | Torneo Clausura

River Plate 0-0 San Lorenzo | Torneo Clausura

San Martín 0-3 River Plate | Copa Argentina

Independiente 0-0 River Plate | Torneo Clausura

Libertad 0-0 River Plate | Copa Libertadores

Godoy Cruz: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de Godoy Cruz:

Rosario Central 1-1 Godoy Cruz | Torneo Clausura

Godoy Cruz 0-0 Sarmiento | Torneo Clausura

Talleres 0-0 Godoy Cruz | Torneo Clausura

Godoy Cruz 1-2 Gimnasia | Torneo Clausura

Atlérico Mineiro 2-1 Godoy Cruz | Copa Sudamericana

¿En qué estadio juega River vs. Godoy Cruz?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, denominado comercialmente como Mâs Monumental, ​que se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 85.018 espectadores en sus tribunas.