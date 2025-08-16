- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO vía TNT Sports: hora y dónde ver la Liga Profesional
Mira la transmisión del partido entre River Plate vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, este domingo 17 de agosto.
Este domingo 17 de agosto el Estadio Monumental de Buenos Aires será testigo del partido entre River Plate vs. Godoy Cruz por la fecha número 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, desde las 16.30 horas de Perú y 18.30 de Argentina. La transmisión del compromiso será mediante la señal de ESPN y a continuación te contamos todos los detalles al respecto.
PUEDES VER: Medio inglés dio fuerte calificativo sobre Sonne tras debut con Burnley en la Premier: "No tuvo..."
Ambos clubes se encuentran en el Grupo B del campeonato, y el cuadro 'Millonario' es líder absoluto con 8 puntos producto de sus dos victorias y misma cantidad de empates. Asimismo, junto a Rosario Central y Central Córdoba son los únicos conjuntos invictos hasta la fecha, aunque vienen desgastados porque a mitad de semana jugaron con Libertad por la Copa Libertadores 2025.River Plate empató 0-0 con Libertad en Paraguay.
Por su parte, el 'Tomba' se ubica en el penúltimo puesto con apenas 3 puntos y se encuentra alejado de los primeros puestos, por lo que River Plate es el candidato a llevarse este compromiso. De igual manera, Godoy Cruz también jugó a mitad de semana un torneo internacional, ya que perdió 2-1 con Atlético Mineiro por la Copa Sudamérica.
River Plate vs. Godoy Cruz: horarios del partido
Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 15.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 16.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 17.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO River Plate vs. Godoy Cruz?
La transmisión del partido entre River Plate vs. Godoy Cruz estará a cargo de TNT Sports para toda Argentina y vía ESPN para el resto de Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el compromiso totalmente online en la mencionada plataforma de streaming.
River Plate vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza: Santiago Lencina, Miguel Borja e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
River Plate: últimos partidos
Estos son los últimos cinco partidos de River:
- Instituto 0-4 River Plate | Torneo Clausura
- River Plate 0-0 San Lorenzo | Torneo Clausura
- San Martín 0-3 River Plate | Copa Argentina
- Independiente 0-0 River Plate | Torneo Clausura
- Libertad 0-0 River Plate | Copa Libertadores
Godoy Cruz: últimos partidos
Estos son los últimos cinco duelos de Godoy Cruz:
- Rosario Central 1-1 Godoy Cruz | Torneo Clausura
- Godoy Cruz 0-0 Sarmiento | Torneo Clausura
- Talleres 0-0 Godoy Cruz | Torneo Clausura
- Godoy Cruz 1-2 Gimnasia | Torneo Clausura
- Atlérico Mineiro 2-1 Godoy Cruz | Copa Sudamericana
¿En qué estadio juega River vs. Godoy Cruz?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, denominado comercialmente como Mâs Monumental, que se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 85.018 espectadores en sus tribunas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90