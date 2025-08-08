0
Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y canal

Desde La Bombonera, Boca Juniors recibe a Racing por la fecha 4 del grupo A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conoce aquí todos los detalles.

Jostein Canales
Boca Juniors y Racing chocan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Boca Juniors y Racing chocan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Los clubes Boca Juniors vs. Racing juegan EN VIVO este sábado un partido de electrizante por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional en La Bombonera de Buenos Aires. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN Premium y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

A diferencia del Apertura, este Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 se está tornando complicado para Boca Juniors y Racing, ya que están en los últimos puestos del grupo A. De acuerdo a la tabla de posiciones, la 'Academia' tiene 3 puntos en tres fechas disputadas, mientras que el 'Xeneize' se encuentra penúltimo con 2 unidades.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo encaran este partido en medio de una crisis de resultados y también con la noticia de dos salidas importantes en el Consejo de Fútbol. Y es que el miércoles 6 de agosto se hizo oficial que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejaron su cargo, lo que era un pedido a gritos por un sector de la hinchada.

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero del presente año en el Cilindro de Avellaneda, dónde el Racing de Gustavo Costas derrotó por 2-0 al Boca Juniors de Fernando Gago gracias a los goles de Luciano Vietto y Adrián Martínez.

Boca Juniors vs. Racing: horario del partido

  • México: 13:30 horas
  • Perú: 14:30 horas
  • Colombia: 14:30 horas
  • Ecuador: 14:30 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15:30 horas
  • Bolivia: 15:30 horas
  • Chile: 15:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Brasil: 16:30 horas
  • Paraguay: 16:30 horas
  • Uruguay: 16:30 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Racing?

  • Argentina: ESPN Premium
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Boca Juniors vs. Racing: alineaciones posibles

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Battaglia, Alarcón, Braida, Palacios, Velasco; Merentiel.

Racing: Cambeses; Di Cesare, Sosa, García; Nardoni, Zuculini, Rojas, Martirena; Solari, Vergara y Martínez.

