¿A qué hora juega River Plate vs Racing y en qué canal ver los cuartos de Copa Argentina?
Conoce a qué hora juegan River Plate vs Racing y en qué canal ver la transmisión de este choque por cuartos de final de la Copa Argentina.
Momento de ver un partidazo en Rosario entre las escuadras de River Plate vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Dicho cotejo se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito, en el que solo uno podrá avanzar a la gran llave de semifinal para seguir en la lucha del certamen local.
¿Cuándo juega River Plate vs Racing?
El partido de River Plate vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina se juega este jueves 2 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, Argentina. Ambos elencos alinearán lo mejor que tienen en busca de su clasificación a semifinales.
¿A qué hora juega River Plate vs Racing?
Este compromiso de la Copa Argentina entre River Plate vs Racing inicia a partir de las 18:00 horas de Buenos Aires (16:00 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 15:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia: 17:00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18:00 horas
Racing y River Plate juegan por la Copa Argentina.
¿Dónde ver River Plate vs Racing por la Copa Argentina?
Este duelo de cuartos de final de la Copa Argentina entre River Plate vs Racing se verá por la señal en vivo de TyC Sports para toda Latinoamérica. De la misma manera, en suelo albiceleste puedes sintonizarlo vía streaming por TyC Sports Play.
