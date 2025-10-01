0
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1

¿A qué hora juega River Plate vs Racing y en qué canal ver los cuartos de Copa Argentina?

Conoce a qué hora juegan River Plate vs Racing y en qué canal ver la transmisión de este choque por cuartos de final de la Copa Argentina.

Diego Medina
Racing y River Plate buscan el cupo a semifinales de la Copa Argentina 2025.
Racing y River Plate buscan el cupo a semifinales de la Copa Argentina 2025.
Momento de ver un partidazo en Rosario entre las escuadras de River Plate vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Dicho cotejo se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito, en el que solo uno podrá avanzar a la gran llave de semifinal para seguir en la lucha del certamen local.

River Plate perdió por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

PUEDES VER: River Plate perdió 2-1 contra Deportivo Riestra en el Monumental por la Liga Argentina

¿Cuándo juega River Plate vs Racing?

El partido de River Plate vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina se juega este jueves 2 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, Argentina. Ambos elencos alinearán lo mejor que tienen en busca de su clasificación a semifinales.

¿A qué hora juega River Plate vs Racing?

Este compromiso de la Copa Argentina entre River Plate vs Racing inicia a partir de las 18:00 horas de Buenos Aires (16:00 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 15:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia: 17:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18:00 horas
River Plate vs Racing

Racing y River Plate juegan por la Copa Argentina.

¿Dónde ver River Plate vs Racing por la Copa Argentina?

Este duelo de cuartos de final de la Copa Argentina entre River Plate vs Racing se verá por la señal en vivo de TyC Sports para toda Latinoamérica. De la misma manera, en suelo albiceleste puedes sintonizarlo vía streaming por TyC Sports Play.

Diego Medina
Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

