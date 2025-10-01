- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
River Plate vs Racing EN VIVO por la Copa Argentina 2025: horario, pronóstico y dónde ver
River Plate y Racing definen su pase a semifinales de la Copa Argentina 2025 este jueves en el Estadio Gigante de Arroyito. La transmisión irá por TyC Sports Internacional EN VIVO.
La cancha de Rosario Central, será escenario de un vibrante choque entre River Plate vs Racing este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido se disputará a partir de las 16:00 horas locales de Perú o las 18:00 horas de Argentina. Asimismo, puedes seguir de cerca todas las incidencias vía TyC Sports Internacional.
PUEDES VER: En Chile elogian a DT que es candidato para ser flamante reemplazo de Gareca: "Extraordinario..."
Antesala del partido River Plate vs Racing por la Copa Argentina
Uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino se vislumbra para dejar un sinfín de emociones entre las hinchadas del 'Millonario' y la 'Academia'. El ganador, tendrá asegurado su boleto a las 'semis' de la Copa Argentina donde se verá las caras contra Independiente Rivadavia, además podrá quedar más cerca de convertirse en clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
En uno de sus duelos más recientes, River Plate cayó por 2-1 ante Deportivo Riestra en la décima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Los dirigidos por el técnico Marcelo Gallardo no estuvieron a la altura y dejaron ir tres puntos claves en la tabla de posiciones.
River Plate cayó en el Más Monumental ante Deportivo Riestra
'La Banda' sabe que necesita volver a la senda del triunfo tras haber perdido sus últimos 4 compromisos. Por lo que, al frente tendrá una nueva prueba de fuego, en la que está obligado a salir airoso. El 'Muñeco' ya va armando una nueva estrategia con el objetivo de lograr un buen resultado. A propósito de ello, el DT habló tras caer contra los 'Blanquinegros'.
"Me hago responsable. La situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. Me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar", expresó Gallardo.
Desde la otra vereda, Racing de Gustavo Costas vive un presente bastante sublime luego de haber firmado su pase a semifinales de la Copa Libertadores. En la Liga Profesional igualó sin goles ante Independiente por el clásico de Avellaneda, resultado que lo motiva aún más a luchar por su clasificación a la otra llave de la Copa Argentina y tratar de reducir la supremacía del 'Millonario' en el historial de enfrentamientos.
Racing apunta a ganar tras el empate en el clásico de Avellaneda
¿Cuándo juega River Plate vs Racing?
De acuerdo a la programación oficial, River Plate vs Racing se verán las caras este jueves 2 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.
Racing se mide ante River Plate por la Copa Argentina 2025
¿A qué hora juega River Plate vs Racing?
River Plate vs Racing serán protagonistas de un emocionante encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 a partir de las 16:00 horas locales de Perú o las 18:00 horas de Argentina. Conoce los horarios en los demás países de la región.
- México: 15:00 horas
- Perú: 16:00 horas
- Ecuador: 16:00 horas
- Colombia: 16:00 horas
- Bolivia: 17:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 18:00 horas
- Argentina: 18:00 horas
- Brasil: 18:00 horas
- Uruguay: 18:00 horas
¿Dónde ver River Plate vs Racing EN VIVO?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido River Plate vs Racing por la Copa Argentina 2025 a través de la señal exclusiva de TyC Sports Internacional para algunos países de Latinoamérica.
- Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina
- Bolivia: TyC Sports Internacional
- Brasil: XSports
- Chile: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- México: TyC Sports Internacional, Fanatiz Mexico
- Perú: TyC Sports Internacional
- Paraguay: TyC Sports Internacional
- Uruguay: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA, fuboTV
- Venezuela: inter, TyC Sports Internacional
River Plate vs Racing: formaciones posibles
- River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina.
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.
River Plate vs Racing: pronóstico y apuestas
Según las casas de apuestas, River Plate es favorito a ganar el partido ante Racing correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.
|Casas de Apuestas
|Racing
|Empate
|River Plate
|Betsson
|3.05
|2.98
|2.42
|Betano
|3.15
|3.05
|2.47
|1XBET
|3.04
|3.20
|2.38
|Coolbet
|3.00
|3.00
|2.40
|Doradobet
|3.20
|2.90
|2.45
River Plate: últimos 5 partidos
- River Plate 1-2 Deportivo Riestra
- Palmeiras 3-1 River Plate
- Atlético Tucumán 2-0 River Plate
- River Plate 1-2 Palmeiras
- Estudiantes La Plata 1-2 River Plate
Racing: últimos 5 partidos
- Racing 0-0 Independiente
- Racing 1-0 Vélez Sarsfield
- Huracán 0-2 Racing
- Vélez 0-1 Racing
- Racing 2-0 San Lorenzo
¿Dónde jugarán River Plate vs Racing?
River Plate vs Racing medirán fuerzas por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 desde el Estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario, Santa Fe. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para albergar un promedio de 51.000 hinchas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50