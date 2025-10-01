River Plate vs Racing EN VIVO por la Copa Argentina 2025: horario, pronóstico y dónde ver

La cancha de Rosario Central, será escenario de un vibrante choque entre River Plate vs Racing este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido se disputará a partir de las 16:00 horas locales de Perú o las 18:00 horas de Argentina. Asimismo, puedes seguir de cerca todas las incidencias vía TyC Sports Internacional.

Antesala del partido River Plate vs Racing por la Copa Argentina

Uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino se vislumbra para dejar un sinfín de emociones entre las hinchadas del 'Millonario' y la 'Academia'. El ganador, tendrá asegurado su boleto a las 'semis' de la Copa Argentina donde se verá las caras contra Independiente Rivadavia, además podrá quedar más cerca de convertirse en clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En uno de sus duelos más recientes, River Plate cayó por 2-1 ante Deportivo Riestra en la décima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Los dirigidos por el técnico Marcelo Gallardo no estuvieron a la altura y dejaron ir tres puntos claves en la tabla de posiciones.

River Plate cayó en el Más Monumental ante Deportivo Riestra

'La Banda' sabe que necesita volver a la senda del triunfo tras haber perdido sus últimos 4 compromisos. Por lo que, al frente tendrá una nueva prueba de fuego, en la que está obligado a salir airoso. El 'Muñeco' ya va armando una nueva estrategia con el objetivo de lograr un buen resultado. A propósito de ello, el DT habló tras caer contra los 'Blanquinegros'.

"Me hago responsable. La situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. Me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar", expresó Gallardo.

Desde la otra vereda, Racing de Gustavo Costas vive un presente bastante sublime luego de haber firmado su pase a semifinales de la Copa Libertadores. En la Liga Profesional igualó sin goles ante Independiente por el clásico de Avellaneda, resultado que lo motiva aún más a luchar por su clasificación a la otra llave de la Copa Argentina y tratar de reducir la supremacía del 'Millonario' en el historial de enfrentamientos.

Racing apunta a ganar tras el empate en el clásico de Avellaneda

¿Cuándo juega River Plate vs Racing?

De acuerdo a la programación oficial, River Plate vs Racing se verán las caras este jueves 2 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

Racing se mide ante River Plate por la Copa Argentina 2025

¿A qué hora juega River Plate vs Racing?

River Plate vs Racing serán protagonistas de un emocionante encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 a partir de las 16:00 horas locales de Perú o las 18:00 horas de Argentina. Conoce los horarios en los demás países de la región.

México: 15:00 horas

Perú: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

¿Dónde ver River Plate vs Racing EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido River Plate vs Racing por la Copa Argentina 2025 a través de la señal exclusiva de TyC Sports Internacional para algunos países de Latinoamérica.

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: TyC Sports Internacional

Brasil: XSports

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

México: TyC Sports Internacional, Fanatiz Mexico

Perú: TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Uruguay: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA, fuboTV

Venezuela: inter, TyC Sports Internacional

River Plate vs Racing: formaciones posibles

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

River Plate vs Racing: pronóstico y apuestas

Según las casas de apuestas, River Plate es favorito a ganar el partido ante Racing correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

Casas de Apuestas Racing Empate River Plate Betsson 3.05 2.98 2.42 Betano 3.15 3.05 2.47 1XBET 3.04 3.20 2.38 Coolbet 3.00 3.00 2.40 Doradobet 3.20 2.90 2.45

River Plate: últimos 5 partidos

River Plate 1-2 Deportivo Riestra

Palmeiras 3-1 River Plate

Atlético Tucumán 2-0 River Plate

River Plate 1-2 Palmeiras

Estudiantes La Plata 1-2 River Plate

Racing: últimos 5 partidos

Racing 0-0 Independiente

Racing 1-0 Vélez Sarsfield

Huracán 0-2 Racing

Vélez 0-1 Racing

Racing 2-0 San Lorenzo

¿Dónde jugarán River Plate vs Racing?

River Plate vs Racing medirán fuerzas por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 desde el Estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario, Santa Fe. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para albergar un promedio de 51.000 hinchas.