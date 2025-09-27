Racing vs Independiente EN VIVO por la Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver

Se abre un nuevo capítulo por el clásico de Avellaneda. Este domingo 28 de septiembre, Racing vs Independiente afrontarán un partidazo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional desde el Estadio Presidente Perón. Sigue EN VIVO la transmisión del encuentro a partir de las 13:15 horas locales de Perú o las 15:15 horas de Argentina, vía TNT Sports, ESPN Premium, y Disney Plus.

Previa del partido Racing vs Independiente por la Liga Profesional

Racing sale a hacer respetar la casa. La 'Academia', que viene de alcanzar su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 2-0 en el global a Vélez Sarsfield, buscará quedarse con un nuevo triunfo en la liga argentina para recortar distancia con Unión, líder del Grupo A y tratar de acercarse a zona de playoffs.

Luego de este valioso triunfo, Gustavo Costas, estratega de 'El Primer Grande' afirmó que el grupo está totalmente enfocado en el clásico de Avellanda, tal es así que, su misión será quedarse con los tres puntos, y posterior a eso, alistarán su mejor estrategia para enfrentar a River Plate por la Copa Argentina.

Gustavo Costas celebra la clasificación de Racing a 'semis' de la Copa Libertadores 2025

"Para mí el clásico es como una Copa. El clásico lo quiero ganar siempre. Son partidos especiales. No importa si venimos bien o mal. Hay que ganarlos", sostuvo el entrenador argentino en la conferencia de prensa, previo al duelo.

Al frente, Independiente tendrá a Gustavo Quinteros como técnico debutante ante la 'Academia', El entrenador no la tendrá nada fácil, ya que, el 'Rojo' atraviesa un presente bastante irregular en la Liga Profesional. El equipo alcanzó un reciente empate 1-1 de local contra San Lorenzo, y por si fuera poco, marcha último en el Grupo B con 4 unidades, lo que los obliga a reencontrarse con una victoria.

A propósito de ello, Rodrigo Rey, golero del 'Orgullo Nacional' dejó en claro que sus compañeros están mentalizados en revertir este momento y conseguir un resultado favorable. "Un clásico, más allá del contexto, representa mucho y todos queremos ganarlo. Tenemos la mente puesta en eso y trabajamos toda la semana para que suceda. Ahora queda ponerlo en cancha el domingo", sostuvo el futbolista 34 años a los medios.

¿A qué hora juega Racing vs Independiente?

Racing recibirá a Independiente por la Liga Profesional 2025 a partir de las 13:15 horas locales de Perú o las 15:15 horas de Argentina. A continuación, conoce la guía completa de horarios en los demás países.

México: 12:15 horas

Perú: 13:15 horas

Ecuador: 13:15 horas

Colombia: 13:15 horas

Bolivia: 14:15 horas

Venezuela: 14:15 horas

Chile: 14:15 horas

Argentina: 15:15 horas

Brasil: 15:15 horas

Uruguay: 15:15 horas

Paraguay: 15:15 horas

¿Dónde ver Racing vs Independiente EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido Racing vs Independiente por la Liga Profesional 2025 a través de las señales de TNT Sports, ESPN Premium, y Disney Plus Premium para territorio argentino y algunos países de Sudamérica.

Argentina: Disney Plus Premium, MAX, TNT Sports, ESPN Premium

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: TyC Sports, Disney Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brazil

Chile: TyC Sports Internacional, Disney Plus Premium Chile

México: Fanatiz, Disney Plus Premium

Estados Unidos: Fanatiz USA, fubo TV, TyC Sports

Ecuador: TyC Sports Internacional, Disney Plus Premium

Perú: TyC Sports Internacional, Disney Plus Premium

Paraguay: TyC Sports Internacional, Disney Plus Premium

Venezuela: TyC Sports Internacional, Disney Plus Premium Sur, inter

Racing vs Independiente: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Racing parte como favorito para ganar el partido ante Independiente válido por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Casas de Apuestas Racing Empate Independiente Betsson 2.25 2.92 3.65 Betano 2.27 3.10 3.50 Bet365 2.20 2.82 3.75 1XBET 2.28 3.08 3.47

Racing vs Independiente: formaciones posibles

Racing: Facundo Cambeces, Franco Pardo, Santiago Sosa , Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez.

Facundo Cambeces, Franco Pardo, Santiago , Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez. Independiente: Rodrigo Rey, Federico Vera, Franco Paredes, Kevin Lomonaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Felipe Loyola, Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Matías Abaldo.

Racing: últimos 5 partidos

Racing 1-0 Vélez Sarsfield

Huracán 0-2 Racing

Vélez 0-1 Racing

Racing 2-0 San Lorenzo

Racing 2-3 Unión Santa Fe

Independiente: últimos 5 partidos

Independiente 1-1 San Lorenzo

Independiente 0-1 Banfield

Instituto (Córdoba) 0-0 Independiente

Vélez 2-1 Independiente

U de Chile 1-0 Independiente

¿Dónde jugarán Racing vs Independiente?

Racing e Independiente se verán las caras en el Estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda, Argentina. Este recinto deportivo tiene capacidad para recibir un aproximado de 55.880 aficionados.