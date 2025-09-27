River Plate vs. Deportivo Riestra vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver Clausura de Argentina

Por la fecha número 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, River Plate recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Monumental este domingo 28 de septiembre y desde las 16.00 horas de Perú (18.00 de Argentina). La transmisión del compromiso será mediante ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que no te pierdas el partido.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras caer por 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque de Brasil, llevándose así un 5-2 en el marcador global debido a que en casa perdieron 2-1. Ahora el elenco 'Millonarii' busca hacerse con el primer puesto del campeonato doméstico venciendo a un duro rival.

River Plate viene de quedar eliminado.

Y es que Deportivo Riestra marcha primero con 19 unidades, por encima de River Plate que tiene 18 puntos. Por ello, los visitantes buscarán por lo menos conseguir un empate para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones e ilusionarse con el título de la Liga Profesional Argentina.

¿A qué hora juega River vs. Deportivo Riestra?

Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 15.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 16.00 horas

Bolivia y Venezuela: 17.00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 18.00 horas

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Deportivo Riestra por la Liga Profesional será mediante ESPN Premium para toda Argentina y ESPN para el resto de Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el emocionante compromiso en la mencionada plataforma de streaming apta para todo el continente.

River Plate vs. Deportivo Riestra: posibles alineaciones

River Plate : Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. DT : Marcelo Gallardo.

: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. : Marcelo Gallardo. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

River Plate: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de River Plate:

Palmeiras 3-1 River Plate

Atlético Tucumán 2-0 River Plate

River Plate 1-2 Palmeiras

Estudiantes 1-2 River Plate

River Plate 2-0 San Martín

Deportivo Riestra: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de Riestra:

Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia

Deportivo Riestra 2-0 Central Córdoba

Talleres 0-1 Deportivo Riestra

Deportivo Riestra 3-0 Sarmiento

Rosario Central 1-1 Deportivo Riestra

¿En qué estadio juega River Plate vs. Deportivo Riestra?

El partido de la Liga Profesional se llevará a cabo en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este recinto deportivo, donde River Plate juega de local, tiene capacidad para albergar hasta 85,018 hinchas en sus tribunas.