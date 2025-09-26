Boca Juniors vs Defensa y Justicia EN VIVO: fecha, hora y dónde ver partido por Liga Profesional

Hora del ver a Boca Juniors vs Defensa y Justicia que chocan por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El partido a disputarse este sábado 27 de septiembre en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello promete muchas emociones, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Defensa y Justicia?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Boca Juniors vs Defensa y Justicia, válido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 5.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 12:00 a. m. (domingo 28)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Defensa y Justicia EN VIVO?

Para poder ver el partido Boca Juniors vs Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS, por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Max Argentina, TNT Sports Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV, +Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico

Paraguay: TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Uruguay: TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional

Venezuela Disney+ Premium Sur, inter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Previa del partido Boca Juniors vs Defensa y Justicia por la Liga Profesional

Boca Juniors llega con un empate con sabor a derrota frente a Central Córdoba en La Bombonera la jornada anterior, por lo que buscarás los ansiados tres puntos en su visita al Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El ‘Xeneize’ usará todas sus armas para conseguir el objetivo, consciente de que al frente tendrá a un duro rival.

Aunque venía de una racha positiva con tres victorias consecutivas (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los empates contra Rosario Central y el reciente complicaron su ascenso en la tabla de posiciones.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de dos derrotas consecutivas (frente a Platense y Estudiantes), por lo que aprovechará su condición de local para revertir este mal momento. De esta manera, el encuentro promete muchas emociones de principio a fin.

¿Dónde juega Boca Juniors vs Defensa y Justicia EN VIVO?

El partido entre los equipos de Boca Juniors vs Defensa y Justicia por la Liga Profesional Argentina, válido por la fecha 10 del Torneo Clausura se desarrollará en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, ubicado en Buenos Aires, Argentina, que cuenta con una capacidad de 18,700 espectadores.