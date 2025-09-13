Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO: fecha, hora y dónde juegan por la Liga Profesional

Los equipos de Boca Juniors vs Rosario Central se verán las caras este domingo 14 de septiembre por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional a disputarse en el Estadio Gigante de Arroyito. Por ello, te presentamos todos los detalles del encuentro que promete muchas emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Rosario Central?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Boca Juniors vs Rosario Central por la Liga Profesional:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 3.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 10:30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO?

Para poder ver el partido Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO LIVE STREAM por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Max Argentina, TNT Sports Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium Sur. TyC Sports Internacional. ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Paraguay: TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Uruguay: TyC Sports Internacional. ESPN Colombia

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Venezuela: Disney+ Premium Sur. inter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Previa del partido Boca Juniors vs Rosario Central por la Liga Profesional

Rosario Central llega a este partido con un antecedente particular, pues el duelo frente a Sarmiento la jornada anterior fue suspendido por la lluvia cuando el marcador estaba 0-0. En los 45 minutos restantes que se jugarán próximamente, el ‘Canalla’ deberá buscar el triunfo para ubicarse en una mejor posición en la tabla.

Con su figura Ángel Di María, buscarán hacer respetar su localía ante un duro rival dirigido por Miguel Ángel Russo que no les dejará el camino fácil.

Por su parte, Boca Juniors mostró una mejoría a diferencia de lo vivido en la primera parte del 2025 en el que se despidió de importante torneos internacionales. El ‘Xeneize’ llega a este compromiso tras vencer a Aldosivi, Banfield e Independiente, lo que genera confianza en los hinchas y propios jugadores para seguir por el camino de la victoria.

Boca Juniors buscará el triunfo de visita

Boca Juniors vs Rosario Central: alineaciones posibles del partido