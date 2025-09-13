- Hoy:
Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO: fecha, hora y dónde juegan por la Liga Profesional
Boca Juniors vs Rosario Central se enfrentan EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional desde el Estadio Gigante de Arroyito.
Los equipos de Boca Juniors vs Rosario Central se verán las caras este domingo 14 de septiembre por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional a disputarse en el Estadio Gigante de Arroyito. Por ello, te presentamos todos los detalles del encuentro que promete muchas emociones de principio a fin.
PUEDES VER: River Plate venció 2 a 1 a Estudiantes de La Plata y se consolida como líder del Torneo Clausura
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Rosario Central?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Boca Juniors vs Rosario Central por la Liga Profesional:
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.
- México: 2.30 p. m.
- Estados Unidos: 4.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 3.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 10:30 p. m.
¿Dónde ver Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO?
Para poder ver el partido Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO LIVE STREAM por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Max Argentina, TNT Sports Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional
- Colombia: Disney+ Premium Sur. TyC Sports Internacional. ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
- Paraguay: TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
- México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Uruguay: TyC Sports Internacional. ESPN Colombia
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
- Venezuela: Disney+ Premium Sur. inter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
Previa del partido Boca Juniors vs Rosario Central por la Liga Profesional
Rosario Central llega a este partido con un antecedente particular, pues el duelo frente a Sarmiento la jornada anterior fue suspendido por la lluvia cuando el marcador estaba 0-0. En los 45 minutos restantes que se jugarán próximamente, el ‘Canalla’ deberá buscar el triunfo para ubicarse en una mejor posición en la tabla.
Con su figura Ángel Di María, buscarán hacer respetar su localía ante un duro rival dirigido por Miguel Ángel Russo que no les dejará el camino fácil.
Por su parte, Boca Juniors mostró una mejoría a diferencia de lo vivido en la primera parte del 2025 en el que se despidió de importante torneos internacionales. El ‘Xeneize’ llega a este compromiso tras vencer a Aldosivi, Banfield e Independiente, lo que genera confianza en los hinchas y propios jugadores para seguir por el camino de la victoria.
Boca Juniors buscará el triunfo de visita
Boca Juniors vs Rosario Central: alineaciones posibles del partido
- Posible alineación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.
- Posible alineación de Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
