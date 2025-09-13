0
Rosario Central vs Boca Juniors tiene horario confirmado y se disputará el 14 de septiembre de 2025 por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

Luis Blancas
¿A qué hora juega Rosario Central vs Boca Juniors y en qué canal ver el partido EN VIVO? | Composición: Líbero
Rosario Central se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina este domingo 14 de septiembre de 2025 a partir de las 15:30 p. m. (Hora Perú) en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario. Este encuentro se podrá seguir por TNT Sport Premium.

¿A qué hora juega Rosario Central vs Boca Juniors?

  • 2:30 p. m. hora de México
  • 3:30 p. m. hora de Perú, Colombia y Ecuador
  • 4:30 p. m. hora de Venezuela y Bolivia
  • 5:30 p. m. hora de Argentina

¿Dónde ver Rosario Central vs Boca Juniors EN VIVO?

El partido entre Rosario Central y Boca Juniors correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se podrá ver por TNT Sports Premium.

¿Cómo llegan Rosario Central y Boca Juniors al duelo?

El equipo de Ángel Di María, Rosario Central, llega al partido en la quinta posición del Grupo B del Torneo Clausura de la LPF con 10 puntos. Esta ubicación se debe a que el 'Canalla' tiene dos victorias y cuatro empates.

Además, tiene pendiente el partido contra Sarmiento que quedó cancelado por lluvia. Y uno de los equipos que se mantiene invicto, sin obtener derrotas, junto a River Plate y Central Córdoba.

Por otro lado, Boca Juniors se recuperó de su peor racha negativa de 12 partidos sin ganar y ya tiene 3 victorias consecutivas. Actualmente se ubica en el puesto 3 del grupo A del Torneo Clausura de la LPF.

Con 12 puntos, Boca tiene 3 victorias, 3 empates y 1 caída, igualando a Unión, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata, pero con mejor diferencia de goles.

