River Plate vs Estudiantes EN VIVO, Torneo Clausura: día, horario, canal de TV, formación y cómo ver

Se reanuda el Torneo Clausura 2025 con el partidazo entre River Plate vs Estudiantes en el Estadio UNO. Dicho cotejo correspondiente a la fecha 8 del certamen argentino se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Buenos Aires (17:00 hora peruana) con la transmisión de ESPN Premium.

El equipo liderado por Marcelo Gallardo dará descanso a jugadores que tuvieron actividad durante la fecha FIFA. Asimismo, deberá tomar precauciones de cara al choque ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es evidente la carga de compromisos de alto nivel en este mes de septiembre, por lo que el 'millonario' deberá mostrar su jerarquía para competir en todos los campeonatos.

River Plate viene de vencer 2-0 a San Martín en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Este marcador lo ubico como líder en solitario del grupo B del Torneo Clausura 2025. El 'millonario' encabeza la serie con 15 unidades y ahora tiene la gran chance de marcar diferencias sobre sus rivales.

En el caso de Estudiantes de La Plata, previo al parón de fecha FIFA cayó ante Central Córdoba en condición de visitante, lo que perjudicó su puesto en la clasificación del grupo A. Ahora, el 'Pincharrata' es sexto con 12 unidades y está a dos puntos del líder Barracas Central. Vale agregar, que el 'León' también tiene torneo internacional en la Copa Libertadores, ya que chocará contra Flamengo en las instancias de cuartos de final.

River Plate anuncia partido ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo juega River Plate vs Estudiantes?

El partido de River Plate vs Estudiantes se juega este sábado 13 de septiembre en el Estadio UNO de La Plata, Argentina. Ambos elencos tienen actuación internacional a mitad de semana, por lo que reservarán energías con miras a lo que serán sus cotejos de Copa Libertadores.

¿A qué hora juega River Plate vs Estudiantes?

Este compromiso del Torneo Clausura 2025 se juega a partir de las 19:00 horas de Argentina (17:00 horas de Perú). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 18:00 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 19:00 horas

España: 00:00 horas (domingo 14 de septiembre)

River Plate entrena con miras al partido ante Estudiantes.

¿Qué canal transmite partido de River Plate vs Estudiantes?

El duelo entre River Plate vs Estudiantes se verá por la señal en vivo de ESPN Premium para todo el territorio argentino. Eso sí, en países de Latinoamérica se podrá sintonizar vía ESPN y Disney Plus para el gusto de los aficionados.

Argentina: ESPN Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay: ESPN, Disney Plus

México: Fanatiz México, Disney Plus Premium

España: Movistar+

Posible formación de River Plate vs Estudiantes

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Santiago Lencina o Juan Cruz Meza, Sebastián Driussi y Maxi Salas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro Gonzalez Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Tiago Palacios, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Guido Carrillo.

Estudiantes trabaja bajo el mando de Eduardo Domínguez.

River Plate vs Estudiantes: pronóstico y cuotas

Sobre el papel, River Plate se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Estudiantes en el Estadio UNO. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: