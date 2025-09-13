Barcelona vs. Valencia EN VIVO: horarios y dónde ver partido por LaLiga 2025-26

Las emociones de LaLiga EA Sports 2025-26 continúan este domingo 14 de setiembre con el vibrante partido entre Barcelona vs. Valencia, quienes se enfrentan por la fecha 4 del torneo desde el Estadio Johan Cruyff a partir de las 21:00 horas de España (14:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía DSports. Entérate de todo lo relacionado al partido.

Barcelona (3° con 7 puntos) ha tenido un buen comienzo del campeonato. En tres jornadas disputadas, los 'Blaugranas' no saben lo que es perder ya que vencieron en sus dos primeros duelos frente a Mallorca (3-0) y Levante (3-2), pero igualaron en su más reciente presentación contra Rayo Vallecano (1-1), todos como visitante.

Esta será la primera vez que los dirigidos por Hansi Flick jugarán en condición de local en LaLiga, principal razón por la cual es el favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, se confirmó que Lamine Yamal será la baja más sensible por tener molestias en el pubis. Esto molestó mucho al entrenador alemán, quien arremetió contra la selección española por no cuidarlo mientras estuvo con ellos en la fecha FIFA.

"Lamine Yamal no estará disponible. Fue con el equipo nacional con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían al menos una ventaja de tres goles en cada partido, y jugó 73 minutos y 79, y entre partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto", declaró en conferencia de prensa.

Barcelona buscará mantener su invicto en LaLiga 2025-26 ante Valencia de local. Foto: AFP

Valencia (11° con 4 puntos) ha tenido un arranque irregular de la competición. Pese a que su objetivo esta temporada es quedar en puestos de torneo internacional, los 'Murciélagos' siguen en la medianía de la tabla al empatar en su debut con Real Sociedad (1-1), caer derrotados ante Osasuna (1-0) y en la última fecha lograr su primer triunfo contra Getafe por goleada (3-0).

El conjunto comandado técnicamente por Carlos Corberán no son favoritos en la previa, pero buscarán dar el golpe en tierras catalanas para seguir escalando posiciones en la tabla. La única baja que tendrá el conjunto 'Blanquinegro' será Thierry Correia por lesión, mientras que André Almeida y Filip Ugrinic están en dudas.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Valencia?

El encuentro entre 'Blaugranas' y 'Murciélagos' por la cuarta jornada de la liga española está pactado para dar inicio a partir de las 21:00 horas de España (14:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay; 16:00 horas

Inglaterra, Portugal: 20:00 horas

Alemania, España, Italia, Francia: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia EN VIVO?

Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso entre Barcelona vs. Valencia por LaLiga EA Sports 2025-26, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports en toda Sudamérica. Asimismo, las incidencia de la contienda podrás verlas por Movistar Plus en territorio español.

Barcelona vs. Valencia pronóstico: cuanto pagan las apuestas

Sobre el papel, FC Barcelona es ampliamente favorito para hacerse fuerte de local y conseguir los tres puntos ante Valencia por una fecha más de LaLiga 2025-26. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Barcelona Empate Valencia Betsson 1.26 6.30 9.60 Bet365 1.27 6.25 9.00 Betano 1.29 5.90 9.75 Te Apuesto 1.30 5.63 9.56 Apuesta Total 1.28 6.00 9.50 Meridianbet 1.29 6.16 9.15

Barcelona vs. Valencia: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri, Fermín López; Raphinha, Marcus Rashford, Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Valencia: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Copete, José Luis Gayà; Javi Guerra, Baptiste Santamaria, Luis Rioja, Diego López; Arnaut Danjuma. DT: Carlos Corberán.

Barcelona: últimos resultados

Rayo Vallecano 1-1 Barcelona | fecha 3 LaLiga 2025-26

Levante 2-3 Barcelona | fecha 2 LaLiga 2025-26

Mallorca 0-3 Barcelona | fecha 1 LaLiga 2025-26

Barcelona 5-0 Como | amistoso Trofeo Joan Gamper 2025

Daegu 0-5 Barcelona | amistoso 2025

Valencia: últimos resultados

Valencia 3-0 Getafe | fecha 3 LaLiga 2025-26

Osasuna 1-0 Valencia | fecha 2 LaLiga 2025-26

Valencia 1-1 Real Sociedad | fecha 1 LaLiga 2025-26

Valencia 3-0 Torino | amistoso 2025

Mönchengladbach 2-0 Valencia | amistoso 2025

¿Cómo quedó el último partido entre Barcelona vs. Valencia?

Ambos equipos se vieron las caras por última vez el 6 de febrero pasado, cuando por los cuartos de final de la Copa del Rey 2024-25, Barcelona goleó 5-0 a Valencia en Mestalla con hat-trick de Ferrán Torres (3', 17' y 30'), además de los tantos de Fermín López (23') y Lamine Yamal (59').

Barcelona superó holgadamente a Valencia la última vez que se vieron las caras. Foto: FC Barcelona

¿En qué estadio juega Barcelona vs. Valencia?

El escenario donde Barcelona recibirá a Valencia por la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26 será el Estadio Johan Cruyff, recinto deportivo ubicado en la ciudad española de Barcelona y que cuenta con una capacidad total para 6 mil 681 espectadores.