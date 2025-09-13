Barcelona comunicó complicada lesión de Lamine Yamal previo a debut en Champions League, ¿Qué pasó?

Malas noticias para Barcelona al confirmarse la sensible baja de Lamine Yamal. El atacante de 18 años retornó a la concentración del club 'culé' luego de su actuación en la fecha FIFA con la selección de España, pero todo hace indicar que llegó en condiciones no aptas al elenco dirigido por Hansi Flick.

En horas tempranas de este sábado 13 de septiembre, Barcelona emitió un comunicado médico en el que revela que Yamal ha sufrido unas molestias en el pubis, lo que le impiden completar la sesión de entrenamiento de cara al partido ante Valencia por LaLiga. Por si fuera poco, este malestar podría ser delicado y lo complicarían de estar en el debut de Champions League ante Newcastle.

Según las informaciones de los medios españoles, se hacen los trabajos suficientes para que Lamine Yamal se recupere cuanto antes. No obstante, especialistas revelan que el juvenil podría ser baja por un par de semanas, dependiendo de cómo vaya evolucionando en estos días.

"Comunicado médico: El jugador Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos", informó Barcelona en sus redes sociales.

Hansi Flick molesto tras lesión de Lamine Yamal

Una de las personas de Barcelona que se pronunció ante esta lesión de Lamine Yamal fue el DT Hansi Flick. El estratega alemán no se guardó nada en conferencia de prensa y culpó a la selección española por forzarlo a jugar cuando no estaba en óptimas condiciones para la fecha FIFA.

"España le dio analgésicos e incluso cuando ganaba lo obligaba a jugar. Esto no es cuidar a los jugadores. Estoy muy triste por esto", fueron las firmes palabras de Hansi Flick ante la lesión de Lamine Yamal.