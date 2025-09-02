¡Increíble! Real Madrid y Barcelona podrían jugar un partido en el Estadio Monumental de la 'U'

Como se sabe, el Estadio Monumental será el escenario donde se disputará la final única de la Copa Libertadores 2025, pero ese no sería el único evento importante que podría albergar el recinto deportivo ubicado en Ate pues en las últimas horas se dio a conocer que existe la posibilidad que Real Madrid y Barcelona disputen en la cancha de Universitario.

Ante las especulaciones que han venido creciendo en las últimas horas sobre la posibilidad que FC Barcelona venga al Perú para enfrentar a la 'U' en el 'Coloso de Mayorazgo', el periodista deportivo Gustavo Peralta señaló que es muy difícil que los 'Culés' vengan con todas sus estrellas a tierras limeñas y medir fuerzas con el actual bicampeón de la Liga 1.

"He leído un poco de eso. Por ahí se está hablando que Barcelona va a venir a jugar con la 'U', pero no es tan así. Sería genial si lo traen. Tendría que ser en diciembre y las fechas son muy distantes. En Europa tienen otro calendario", sostuvo en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Real Madrid y Barcelona podrían disputar un amistoso en el Estadio Monumental

Sin embargo, el citado comunicador sorprendió a todos los hinchas peruanos al revelar que un grupo de empresarios está trabajando para que las leyendas del Real Madrid y Barcelona puedan venir próximamente a la capital peruana y disputen un amistoso de alto calibre en el estadio de Universitario.

"Lo que pasa es que quieren hacer un tema como el que hicieron del Universitario vs. Inter Miami, pero no es un amistoso con el Barcelona. Lo que tengo entendido es que se está trabajando entre los empresarios que están involucrados, que las leyendas del Barcelona y del Real Madrid puedan venir a jugar en el Estadio Monumental", mencionó en el espacio transmitido en L1 MAX.

Video: L1 MAX

Las leyendas del Real Madrid y Barcelona ya se han enfrentado fuera de España

Los jugadores históricos del cuadro 'Blaugrana' y el conjunto 'Merengue' suelen juntarse para disputar amistosos de exhibición en España, pero también ya lo han hecho en otros países. En abril del presente año jugaron en Monterrey con triunfo para los de la 'Casa Blanca' por 8-7 en penales tras igualar 2-2. Además, el 13 de setiembre se volverán a ver las caras en el Chase Stadium de Miami, Estados Unidos.

Las leyendas de Real Madrid y Barcelona se han enfrentado este 2025 en Monterrey. Foto: FC Barcelona

¿Qué leyendas de Real Madrid y Barcelona podrían jugar en el Estadio Monumental?

De llegarse a concretar la posibilidad, el Estadio Monumental de Universitario podría recibir a una constelación de estrellas de ambos equipos en un compromiso que sería inolvidable. En el caso de Real Madrid, estos serían algunos de los exfutbolistas que podrían venir: Iker Casillas, José María Gutiérrez 'Guti', Luis Figo, Marcelo, Emerson, entre otros.

Mientras tanto, por parte del Barcelona, las figuras históricas que podrían decir presente serían: Carles Puyol, Rivaldo, Andrés Iniesta, Javier Saviola, Phillip Cocu, Frank de Boer y Juan Pablo Sorín entre los más resaltantes.