¡OFICIAL! Piero Quispe fue anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC hasta el 2026

Minutos después de confirmarse su salida de Pumas UNAM de México, Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista del Sydney FC de Australia, que será su segundo club en el exterior tras su paso por el balompié azteca.

El acuerdo con el volante nacional es un préstamo por toda la temporada 2025-2026 y el vínculo incluye una opción para la comprar definitiva del pase, cuyo monto no fue revelado. El anuncio se dio con un emotivo video de sus mejoras jugadas.

Ufuk Talay, entrenador del club de Oceanía, aseguró que es un orgullo contar con el 'Príncipe Inca' en sus filas y que será de mucha utilidad para cumplir los objetivos trazados.

"Traer a un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor de su liga, ganando títulos individuales y por equipos en Perú", dijo el estratega.

"Encaja con nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede descifrar las defensas y entusiasmar a nuestra afición, y estamos encantados de que haya decidido unirse a nosotros", agregó Talay

Piero Quispe y sus primeras declaraciones como jugador de Sydney FC

A través de la página oficial del Sydney FC, Piero Quispe dio sus primeras declaraciones como jugador de los 'Sky Blues' y aseguró que quiere hacer historia en el club oceánico.

"Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, como lo hice en Perú", dijo el exfutbolista de Universitario.

Sydney FC es de Oceanía, pero compite en Asia

Si bien Australia se encuentra en Oceanía, tanto su selección como sus clubes compiten en la AFC, la confederación de Asia, a la que se unió en 2006. Su decisión fue para tener mayor competencia, porque en la OFC prácticamente no tenía rivales; además tenía más complicada su llegada al Mundial porque debía jugar un repechaje con una selección sudamericana.