Piero Quispe recibe pésima noticia tras ser flamante fichaje del Sidney FC de Australia

Hace poco se confirmó que Piero Quispe jugará en el Sidney FC de la Primera División de Australia, oficialmente llamada A-League. Sin embargo, el ex Universitario de Deportes todavía no es presentado oficialmente y ya recibió una pésima noticia que podría desanimar a sus seguidores más fieles. A continuación te contamos de qué se trata.

Para muchos es un error que el volante de la selección peruana dejara Pumas de la Liga MX (México) para jugar en una competición de menor nivel, sobre todo porque fue su decisión debido a que habían ofertas dentro del continente. Si bien solo se ha ido a préstamo, las críticas no tardaron en aparecer y ahora estas podrían aumentar tras conocerse la pésima racha que atraviesan los 'Sky Blues'.

Resulta que Sidney FC, que es el club más ganador de Australia, no sale campeón de la A-League desde hace cinco años y pronto tres instituciones deportivas podrían quitarle ese título. Asimismo, el nuevo equipo de Piero Quispe terminó a mitad de tabla la temporada pasada y por ello esta campaña se quedó sin jugar cualquier competición internacional en Asia, ya que recordemos los elencos australianos juegan en la AFC pese a que pertenecen a Oceanía.

Piero Quispe explorará en Oceanía.

La última vez que los 'Sky Blues' salieron campeones naciones fue en el 2020, es decir justo cuando comenzó la pandemia de Covid-19, y desde entonces únicamente se han hecho con la Copa de Australia en el 2023, siendo este un torneo de menor nivel. Por ello, desde hace un tiempo el equipo oceánico se ha dedicado a contratar figuras de otros países con el firme objetivo de revertir esta dura situación.

DT de Pumas habló sobre Piero Quispe

Efraín Juárez, director técnico de Pumas UNAM, habló sobre el préstamo de Piero Quispe al Sidney FC. "Desearle lo mejor a Piero (Quispe) que se va un poco lejos. Una decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver que nos trae 'Santa Claus' en setiembre", indicó el entrenador del fútbol mexicano, dejando claro que el cuadro 'felino' pasará de página rápidamente respecto al ex Universitario.