- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Piero Quispe recibe pésima noticia tras ser flamante fichaje del Sidney FC de Australia
Piero Quispe dejó Pumas de México y continuará su carrera profesional en Sidney FC de Australia, pero recibió una pésima noticia tras confirmarse el fichaje.
Hace poco se confirmó que Piero Quispe jugará en el Sidney FC de la Primera División de Australia, oficialmente llamada A-League. Sin embargo, el ex Universitario de Deportes todavía no es presentado oficialmente y ya recibió una pésima noticia que podría desanimar a sus seguidores más fieles. A continuación te contamos de qué se trata.
PUEDES VER: Delantero que estuvo en la órbita de Universitario ilusiona a hinchas peruanos: "Plantel completo"
Para muchos es un error que el volante de la selección peruana dejara Pumas de la Liga MX (México) para jugar en una competición de menor nivel, sobre todo porque fue su decisión debido a que habían ofertas dentro del continente. Si bien solo se ha ido a préstamo, las críticas no tardaron en aparecer y ahora estas podrían aumentar tras conocerse la pésima racha que atraviesan los 'Sky Blues'.
Resulta que Sidney FC, que es el club más ganador de Australia, no sale campeón de la A-League desde hace cinco años y pronto tres instituciones deportivas podrían quitarle ese título. Asimismo, el nuevo equipo de Piero Quispe terminó a mitad de tabla la temporada pasada y por ello esta campaña se quedó sin jugar cualquier competición internacional en Asia, ya que recordemos los elencos australianos juegan en la AFC pese a que pertenecen a Oceanía.Piero Quispe explorará en Oceanía.
La última vez que los 'Sky Blues' salieron campeones naciones fue en el 2020, es decir justo cuando comenzó la pandemia de Covid-19, y desde entonces únicamente se han hecho con la Copa de Australia en el 2023, siendo este un torneo de menor nivel. Por ello, desde hace un tiempo el equipo oceánico se ha dedicado a contratar figuras de otros países con el firme objetivo de revertir esta dura situación.
DT de Pumas habló sobre Piero Quispe
Efraín Juárez, director técnico de Pumas UNAM, habló sobre el préstamo de Piero Quispe al Sidney FC. "Desearle lo mejor a Piero (Quispe) que se va un poco lejos. Una decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver que nos trae 'Santa Claus' en setiembre", indicó el entrenador del fútbol mexicano, dejando claro que el cuadro 'felino' pasará de página rápidamente respecto al ex Universitario.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00