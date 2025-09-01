La firme decisión que tomó Universitario tras conocer el informe contra Rodrigo Ureña

La noticia que retumbó toda la Liga 1 este lunes fue que se filtró el informe del juez Jordi Espinoza y del delegado del último clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 donde se menciona a Rodrigo Ureña por haber insultado a la terna arbitral. El club de Ate ya fue notificado del tema y decidieron tomar cartas en el asunto.

De acuerdo al periodista deportivo Gustavo Peralta, la 'U' decidió que su área legal y el jugador en cuestión se acerquen en los próximos días a la FPF para presentar sus descargos por las acusaciones que presentaron las autoridades en contra del mediocampista chileno, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

"Universitario de Deportes ya fue notificado por el informe del delegado y árbitro (del clásico) en el que se involucra a Rodrigo Ureña. En los próximos días, el área legal del club crema, junto al jugador, presentarán sus descargos", mencionó el citado comunicador mediante una publicación en sus redes sociales.

Rodrigo Ureña y el área legal de Universitario presentarán sus descargos por el informe arbitral en el que se menciona al volante chileno. Foto: Universitario de Deportes

Rodrigo Ureña fue acusado de insultar a juez de línea en el clásico

El futbolista de 32 años no fue convocado por el DT Jorge Fossati para el clásico entre Universitario y Alianza Lima, pero eso no le impidió estar presente en el Estadio Monumental para acompañar a los cremas. Sin embargo, de acuerdo a los informes de la terna arbitral y el delegado, el 'Pitbull' habría cometido dos infracciones.

El primero fue que accedió a las inmediaciones de la cancha durante los últimos minutos cuando no estaba autorizado a hacerlo por no estar en lista de citados; y la otra, por insultar al juez de línea de occidente, Michael Orué.

"El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: 'Eres un ca***, hijo de p***'; para luego entrar al camerino", se lee en el informe del delegado publicado por el periodista Gerson Cuba.

Rodrigo Ureña insultó a los árbitros durante el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima y eso fue detallado en informe. Foto: X - Gerson Cuba

Rodrigo Ureña podría ser sancionado

Después de presentar sus descargos, la Comisión Disciplinaria de la FPF se reunirá para tomar una decisión con Rodrigo Ureña, por lo que existen posibilidades que el volante pueda recibir una drástica sanción de partidos sin poder jugar en el Torneo Clausura, la cual sería perjudicial para Universitario, pues lo consideran una pieza importante en su lucha por el tricampeonato.